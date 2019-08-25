سيكو توقع اتفاقية للتوسع بأسيوط بحضور وزير الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يشهدان توقيع عقد بين شركة سيكو مصر وشركة واحات السيليكون

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) عقدا جديدا مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سيكو للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة. وقع العقد المهندس سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، والمهندس محمد سالم رئيس، الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico".

هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط رافقهما المهندس محمد سالم بجولة تفقدية داخل مصنع سيكو؛ للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى السيد الوزير بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة. وأكد الدكتور عمرو طلعت،