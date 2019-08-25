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سيكو توقع اتفاقية للتوسع بأسيوط بحضور وزير الاتصالات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يشهدان توقيع عقد بين شركة سيكو مصر وشركة واحات السيليكون
تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) عقدا جديدا مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سيكو للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة. وقع العقد المهندس سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، والمهندس محمد سالم رئيس، الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico".
هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط رافقهما المهندس محمد سالم بجولة تفقدية داخل مصنع سيكو؛ للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى السيد الوزير بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة. وأكد الدكتور عمرو طلعت،
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تفاصيل افتتاح مركز اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
جنية (3)

بعد خفض الفائدة.. ما مصير سعر الجنيه المصري؟

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، ليواصل دورته التيسيرية، وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول تأثير هذا القرار فى سعر الجنيه، إذ شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بنحو 133 قرشا منذ بداية عام 2019 ليسجل أقل سعر للدولار حاليا نحو 16.62 جنيه، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 6.5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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