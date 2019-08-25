سيكو توقع اتفاقية للتوسع بأسيوط بحضور وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يشهدان توقيع عقد بين شركة سيكو مصر وشركة واحات السيليكون
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
وزير الاتصالات
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) عقدا جديدا مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سيكو للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
وقع العقد المهندس سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، والمهندس محمد سالم رئيس، الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico".
هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط رافقهما المهندس محمد سالم بجولة تفقدية داخل مصنع سيكو؛ للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى السيد الوزير بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت،
هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط رافقهما المهندس محمد سالم بجولة تفقدية داخل مصنع سيكو؛ للاطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى السيد الوزير بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أهمية إتاحة فرص التدريب للشباب لإطلاق إبداعاتهم؛ مشيدا بما شهده خلال جولته بالمصنع من احترافية وإتقان شباب الصعيد العاملين بالمصنع، مشيرا إلى أن التوسع وإضافة خط إنتاج جديد للمصنع لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير يدل على أن المنتج المصري قادر على المنافسة والحصول على حصة تسويقية متميزة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن رغبة بعض الدول الإفريقية في محاكاة هذه التجربة تدل على ريادة مصر في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني؛ مشيرا إلى أن التصميم الإلكتروني من المجالات التي يتميز بها الشباب المصري والتي تمثل قيمة مضافة ويتم العمل نحو زيادة عدد العاملين به.
كما أكد المهندس سامح الملاح أن التوسعات التي يشملها التعاقد الجديد تأتي تتويجا للنجاح الذي حققته منتجات شركة "سيكو" في السوق المصرية والإفريقية خلال الفترة القصيرة الماضية، مشددا على التزام واحات السيليكون بتوفير كل الإمكانات وتجهيزات البنية التحتية المتميزة اللازمة للتوسعات التي تعتزم شركة "سيكو" إقامتها بما سيعود بالفائدة في النهاية على الاقتصاد الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب من أهالي الصعيد.
وأشاد المهندس محمد سالم بما توفره شركة واحات السيليكون من تجهيزات وإمكانات في المناطق التكنولوجية تسهم في خلق البيئة المثالية لاحتضان كل عناصر صناعة تكنولوجيا المعلومات بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المصانع، مشيرا إلى أن التوسع الجديد يهدف إلى زيادة إنتاج المصنع لتلبية احتياجات السوق المحلية وطلبات التصدير بجانب البدء في إنتاج التليفزيونات وأجهزة الدفع الإلكتروني.
يذكر أن مصنع سيكو يعمل به حاليا أكثر من 1000 عامل وموظف وينتج قرابة المليون من أجهزة المحمول والتابلت سنويا، ومن المنتظر أن تصل مساحة المصنع بعد التوسعات الجديدة إلى 10000 متر مربع، وأن يسهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب في صعيد مصر.
حضر مراسم التوقيع المهندسة هالة الجوهري الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشيرين الجندي مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن مراسم التوقيع جاءت خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور عمرو طلعت للمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة سير العمل في عمليات تطوير وتجهيز المباني بها، ومن المقرر أن يقوم السيد الوزير في وقت لاحق اليوم بافتتاح مركز خدمة عملاء شركة أورانج بالمنطقة التكنولوجية.
اقرأ أيضًا: منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية