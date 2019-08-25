وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.

وأضاف شكري، أنه من المقرر أن يبحث السيسي -خلال القمة- الشراكة مع إفريقيا، والتحديات التي تواجه القارة في إطار تحقيق التنمية، بالإضافة إلى الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والأزمات السياسية التي تتعرض لها الدول وتتأثر بها القارة الإفريقية، موضحا أن الرؤية التي يطرحها الرئيس مرتبطة مع الأهداف الخاصة