«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان
تحرير:أحمد جاد
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.من ناحية أخرى، طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل
وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.
من ناحية أخرى، طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء. (التفاصيل)