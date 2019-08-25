«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.

وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.من ناحية أخرى، طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل