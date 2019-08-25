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«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
وأكدت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار وجود عناصر تابعة لجماعة الإخوان في التعليم وخاصة التعليم العالي، يؤثر بالسلب على عقول الطلاب، ويجعلهم مادة خصبة للإرهاب والجرائم، بما يتطلب إجراءات على أرض الواقع لإبعاد هؤلاء العناصر من الجامعات.من ناحية أخرى، طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل
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سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
تدريب-حماة-الصداقة (2)

عناصر القوات المسلحة تواصل تدريب «حماة الصداقة 4»

تواصل قوات المظلات المصرية، وقوات "الإنزال الجوي" الروسية ، والبيلاروسية، المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك فى التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات، بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.
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السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
طلاب -الثانوية(2)

نائب: زيادة مدة العام الدراسي تصب في مصلحة الطالب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول ضرورة زيادة مدة العام الدراسي، يصب في مصلحة الطالب، لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في وجود ثقافة لدى أولياء الامور لا نعرف مصدرها تجعلهم يسحبون الطلاب من المدارس تدريجيا آخر شهر بشكل تلقائي، بدعوى تأهيلهم للامتحانات وهو أمر غير مبرر، مؤكدا أن حديث الوزير عن ضرورة زيادة مدة العام الدراسي يصب في مصلحة الطالب لكي يكون هناك فرصة كافية للدراسة والتدرب على نماذج الأسئلة.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
ريهام سعيد

نائبة تطالب بمحاسبة ريهام سعيد:تجاوزت في حق المصريين

شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها في برنامج "صبابا" المذاع على قناة الحياة، ضد السيدات البدينات، ما اعتبره البعض لإهانة لقطاع كبير من نساء مصر، خاصة الفقيرات منهن، وقال النائبة إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن ريهام سعيد تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.
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