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مجدي صابر: 60 ألف زائر في أول أسبوع من مهرجان القلعة

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مجدي صابر
مجدي صابر
قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن عدد زوار الدورة الـ28 من مهرجان "القلعة للموسيقى والغناء"، تخطى حاجز الـ60 ألف زائر، خلال فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، وأكد "صابر" أن هذا الرقم يعد نجاحا كبيرا وهاما، لهذا الحدث الثقافي الكبير. وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا للشعب المصري وللمواطن البسيط، حيث تنتقل أرقى العروض الفنية، خارج أسوار الأوبرا، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الصرح العريق الذي يبهر العالم، نقلا عن أنباء الشرق الأوسط.
واستكمل مجدي صابر في تصريحه، أن 70% من جمهور الحضور يعد من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 عاما، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسر المصرية والأطفال، وكذلك عدد كبير، جاء من مختلف محافظات مصر، ومن الأشقاء العرب، وهذا يؤكد شعار المهرجان الذي نرفعه "الفن للجميع". وأشار صابر بخصوص الاستعدادات الخاصة
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المركز-القومي-لثقافة الطفل

«القومي لثقافة الطفل» يحصد جوائز بينالي طشقند الدولي

استطاع أطفال المركز القومي لثقافة الطفل، اقتناص الفوز في مسابقة "بينالي طشقند الدولي لرسوم الأطفال"، التي نظمتها أكاديمية الفنون بدولة "أوزباكستان"، وحقق هذا الفوز "ملك إسلام" و"سليم محمد مدحت"، وجاء ذلك في الخطاب الذي استقبله قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، من سفارة أوزباكستان بالقاهرة، يفيد أن هيئة التحكيم الدولي لـ"البينالي" منحت الطفلة "ملك إسلام" ميدالية فضية وشهادة تقدير، والطفل "سليم محمد مدحت" ميدالية برونزية وشهادة تقدير.
مصطفى الفقي

الفقي: مكتبة الإسكندرية تعبير عن قوة مصر الناعمة

قال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، إن حضور "المكتبة" المتميز على الساحة الثقافية العالمية هو أبلغ تعبير عن قوة مصر الناعمة ومكانتها الثقافية الهامة. جاء ذلك في سياق مشاركته بصحبة وفد يرأسه من "المكتبة" في أثناء مشاركتهم في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الإفلا" الذي يعقد حاليا في أثينا عاصمة اليونان، كما أكد مصطفى الفقي أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة على الصعيد العالمي، خاصة في العلاقة مع نظيراتها من المكتبات العالمية.
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الثلاثاء.. «أحلام تصطدم بالسقف» في مكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس، بقاعة "E" ندوة لمناقشة رواية "أحلام تصطدم بالسقف" للأديب علي الفقي، ويدير الندوة مدير مختبر السرديات منير عتيبة، ويتولى المناقشة الدكتور إيهاب بديوي، ومنال يوسف، ويعبر الكاتب في روايته "أحلام تصطدم بالسقف" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن اختلاط الأحلام بالواقع الذى يصطدم به شخوص الرواية، بالرغم من أن تلك الأحلام صغيرة، تتمثل في أن يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع لهم كامل الحرية فى التعبير عن آرائهم، وأن تكون لهم حياة كريمة، تبتعد عن الفساد والجهل.
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علي الحجار: أحضر لألبوم جديد.. وانتظروا مفاجأة

أحيا المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الموسيقى، الذي شهد حضورا كبيرا، وقد قدم الحجار خلاله عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الحديثة، وقد تفاعل الجمهور معه بشكل واسع. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الحجار على هامش الحفل، إذ تحدث عن الحفل، مبديا سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فيقول: "أكيد حاجة عظيمة أن الأوبرا تعمل مهرجان في القلعة بأسعار التذاكر ديه، وأنا ببقى مبسوط لما أشوف جمهور كبير كده، لأن مافيش 10 آلاف مواطن هيحضروا لو التذكرة غالية، وأتمنى وزارة الثقافة تنظم حفلات مماثلة".
إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
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إليسا تعتزل الغناء: ألبومي الجديد هو الأخير

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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