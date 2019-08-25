مجدي صابر: 60 ألف زائر في أول أسبوع من مهرجان القلعة

تحرير:كريم محجوب ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مجدي صابر

قال رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، إن عدد زوار الدورة الـ28 من مهرجان "القلعة للموسيقى والغناء"، تخطى حاجز الـ60 ألف زائر، خلال فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان، وأكد "صابر" أن هذا الرقم يعد نجاحا كبيرا وهاما، لهذا الحدث الثقافي الكبير. وأضاف أن المهرجان يعد متنفسا للشعب المصري وللمواطن البسيط، حيث تنتقل أرقى العروض الفنية، خارج أسوار الأوبرا، إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، هذا الصرح العريق الذي يبهر العالم، نقلا عن أنباء الشرق الأوسط.

واستكمل مجدي صابر في تصريحه، أن 70% من جمهور الحضور يعد من الشباب، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 عاما، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسر المصرية والأطفال، وكذلك عدد كبير، جاء من مختلف محافظات مصر، ومن الأشقاء العرب، وهذا يؤكد شعار المهرجان الذي نرفعه "الفن للجميع". وأشار صابر بخصوص الاستعدادات الخاصة