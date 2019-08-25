رياضة

مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".
وأضاف مدرب العربي الكويتي أن المباراة صعبة والخصم يتمتع بفريق مميز ومدرب مستمر من الموسم الماضي بالإضافة إلى التدعيمات التي قام بها الفريق السكندري استعدادًا للموسم الجديد. وواصل تصريحاته قائلا: "حللت النادي العربي فنيًّا قبل قدومي، في الهجوم ليس لدينا مشكلة بوجود الهداف الموسوي وفي الدفاع أيضا، حيث
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بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
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نقل طلعت يوسف للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

قام الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، بنقل طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر خلال سير لقاء الفريق أمام دمنهور الودى الذى يستعد من خلاله الاتحاد إلى منافسات الموسم الجديد، إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث شعر طلعت يوسف ببعض الآلام فى صدره قبل بداية مباراة دمنهور الودية، وفضل التحامل على نفسه لقيادة الفريق السكندرى فى المباراة الودية أمام فريق دمنهور، قبل أن يقوم الجهاز بعد ذلك بنقله إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية والاطمئنان على حالته الصحية خلال سير اللقاء.
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رغم الفوز على الهلال.. أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال اليوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه أهلي جدة، وذلك رغم فوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا وسجل هدف الأهلى الوحيد عبدالفتاح العسيري. وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2 لصالح الهلال؛ مما جعل حصيلة المباراتين 4- 3؛ ليصل بهذا الفوز الهلال لدور الثمانية من البطولة الآسيوية ويودع الأهلى السعودى البطولة من درو الـ16.
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الاتحاد السكندري يجدد تعاقد ثنائي الفريق

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمد ناجى جدو لمدة موسمين إضافيين مع زعيم الثغر، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019- 2020. ووافق "جدو" على تجديد تعاقده مع الاتحاد عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كل تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية موسم 2021- 2022. ويحرص النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى.
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