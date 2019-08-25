مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

الاتحاد السكندري

كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".

وأضاف مدرب العربي الكويتي أن المباراة صعبة والخصم يتمتع بفريق مميز ومدرب مستمر من الموسم الماضي بالإضافة إلى التدعيمات التي قام بها الفريق السكندري استعدادًا للموسم الجديد. وواصل تصريحاته قائلا: "حللت النادي العربي فنيًّا قبل قدومي، في الهجوم ليس لدينا مشكلة بوجود الهداف الموسوي وفي الدفاع أيضا، حيث