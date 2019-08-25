مركز التسوية والتحكيم يقرر إلغاء الهبوط في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

النجوم

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم قبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.

من جانبه أبدى محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، ارتياحه الشديد بعد أن أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا بإلغاء الهبوط بشكل رسمي من الموسم الماضي. وقال رئيس النجوم في تصريحات صحفية: "الحكم عنوان الحقيقة، وسنوجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد أن تسبب الاتحاد السابق برئاسة

من جانبه أبدى محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، ارتياحه الشديد بعد أن أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا بإلغاء الهبوط بشكل رسمي من الموسم الماضي.



وقال رئيس النجوم في تصريحات صحفية: "الحكم عنوان الحقيقة، وسنوجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد أن تسبب الاتحاد السابق برئاسة هاني أبو ريدة في خلل واضح بالدوري خلال الموسم الماضي".



وواصل: "هذا الحكم يجب تنفيذه فورًا، ولا يوجد أي مجال للتراجع عنه أو عدم تطبيقه أو تنفيذه، كما لا يحق الطعن عليه".



وأضاف: "سقط حق اتحاد الكرة ولجنة التظلمات في الطعن على الحكم، وذلك بعد رفضهم نظر الشكوى التي تقدمنا بها للمطالبة بحقنا في الوجود في دوري الموسم الجديد، بعد الأخطاء الكثيرة التي تسببت في غياب مبدأ العدالة بين جميع الأندية".