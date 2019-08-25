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مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

الرئيس السيسي أشار إلى أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي لبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات
تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
أزمات القارة الإفريقية وأضاف السيسي في كلمته أمام جلسة الشراكة مع إفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار فى فرنسا، أن الحديث عن النهوض بإفريقيا، ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلًا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود
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مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
سامح-شكري (1)

وزير الخارجية يعلق على مشاركة السيسي في قمة السبع

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة مجموعة السبع الكبار، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن دعوة مصر لحضور تلك القمة سيكون بمثابة إضافة إلى إطار "مجموعة السبع"، قائلا إن مصر تشارك في قمة "مجموعة السبع" بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي، إذ أنها ستطرح رؤية تم التوافق عليها من قبل في الإطار الإفريقي، وستعبر أيضا عن المواقف الوطنية الخاصة بمصر، جاء ذلك في مداخلة له بثها التليفزيون المصري عبر قناته الأولى، اليوم الأحد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
السيسي (3)

السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
المشير خليفة حفتر

حفتر يرفض تمديد هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وقال مصدر عسكري ليبي: إن "حفتر عقد اجتماعًا مُوسعًا بقادة قواته في مختلف محاور القتال، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس 4 أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش". وأفاد مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني، خالد المحجوب، بأن قوات الجيش التزمت بما أصدره المشير حفتر، ولم تطلق أي رصاصة أثناء الهدنة.
صورة-للمهاجرين-بطريقة-غير-شرعية

إنقاذ 400 مهاجر من الغرق قبالة سواحل ليبيا

أعلن منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة "إس أو إس مديترانيه"، نيكولاس رومانيوك، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال 72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان. وصرح رومانيوك: "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار، وفقا لـ"فرانس برس". وعثرت السفينة "أوشن فايكينغ" على زورق مطاطي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار وقد تكدس على متنه 81 شابا سارعوا إلى التصفيق فرحا عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.
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