مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

الرئيس السيسي أشار إلى أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي لبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.

أزمات القارة الإفريقية وأضاف السيسي في كلمته أمام جلسة الشراكة مع إفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار فى فرنسا، أن الحديث عن النهوض بإفريقيا، ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلًا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود

أزمات القارة الإفريقية

وأضاف السيسي في كلمته أمام جلسة الشراكة مع إفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار فى فرنسا، أن الحديث عن النهوض بإفريقيا، ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلًا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأكد أن كل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة، للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدى لظاهرة تغير المناخ.

تمكين المرأة والمساواة المجتمعية

وعن التنمية المستدامة، أوضح الرئيس السيسي، أن تناولنا لأسس التنمية المستدامة لن يكون مكتملاً، دون التطرق لأولويات وجهود القارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك إيمانًا بقدرة المرأة الإفريقية على الدفع قدمًا بمسيرتنا التنموية بمختلف أركانها.

وتابع: "رغم ما تم إنجازه في هذا الإطار من واقع الإرادة السياسية والمجتمعية القوية، فإن النتائج المأمولة لن تأتي دون توفير البيئة المواتية، من خلال توفير التمويل المنشود، والنفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا الحديثة، بما يسمح بإطلاق إمكانات المرأة الإفريقية عبر التعليم، وبناء القدرات، ويمكنها من الانخراط بفعالية في أسواق العمل على قدم المساواة مع أقرانها من الرجال، وتعزيز تواجدها فى مجال ريادة الأعمال، والأخذ بزمام المبادرة فى إقامة المشروعات".

محفزات النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الرئيس السيسي، إلى أن التحول الرقمي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، ولذلك نعول على شركائنا في المجموعة، ومؤسسات التمويل الدولية، لتعزيز قدرات القارة في هذا المجال، وصولاً لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وفي مقدمتها البطالة، وبخاصة في ظل الزيادة المستمرة بأعداد الشباب الإفريقي المنضم إلى سوق العمل سنويًا.

أما مقومات التنمية المستدامة، قال الرئيس: إنه "لا يفوتني أن أتطرق إلى أهمية مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي، لما تسببه تلك الظاهرة من استنزاف الموارد وهدر الجهود التنموية، وتأثيرها سلبًا على الكفاءة الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام، وهو ما دفع قادة القارة لبذل جهود مكثفة لمواجهة تلك الآفة.

مكافحة الفساد

واختتم بالقول: "لقد انعكس مردود التنمية المستدامة، في عقد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في يونيو 2019، معتمدًا عددًا من التوصيات ذات الصلة على مستوى القارة، التي ينبغي أن يتم استكمالها بأطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة، والمودعة لديها، إلى الدول الإفريقية، من خلال تطبيق معايير عملية وواقعية، بدلاً من اشتراط إجراءات يستحيل الوفاء بها".