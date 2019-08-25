أول تعليق من اتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

اتحاد الكرة

كشف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. وقرر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت عقد جلسة طارئة مع اللجنة القانونية للجبلاية لمناقشة الحكم يوم الأربعاء المقبل.

وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم الأحد، حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/ 2019، وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة الهابطة، بالموسم الجديد 2019/ 2020. وفي الموسم الماضي، هبط كل من فرق النجوم وبتروجت والداخلية لدوري القسم



وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم الأحد، حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/ 2019، وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة الهابطة، بالموسم الجديد 2019/ 2020.



وفي الموسم الماضي، هبط كل من فرق النجوم وبتروجت والداخلية لدوري القسم الثاني، فيما صعدت أندية كل من طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز، وقامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط الموسم الماضي، والمطالبة ببقائهم في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/ 2020، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.