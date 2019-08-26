«الأسبارتام».. هذه المحليات تقتل الكبد وتسبب الأمراض

عند تناول الكثير من السكر الأبيض يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، وتحدث ترسبات تؤدي إلى تسوس الأسنان، كما ترتبط المستويات العالية من استهلاك السكر بالسرطان
الجلوكوز هو الغذاء المفضل للمخ، كما أنه مصدر مهم للوقود لكامل الجسم، وينتجه من خلال تحطيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن هل تعلم أن بعض المُحليات يمكن أن تتداخل مع هذه العملية؟
على عكس الفواكه، فإن معظم المحليات في السوق تمنحك السعرات الحرارية فقط دون توفير أي مواد غذائية، كما أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسبب نقص الألياف الغذائية، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الجهاز المناعي ويمكن أن يضر الكبد.
المحليات الصناعية مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب الشراهة، وكذلك تم ربطها بأورام المخ والسرطان. وذلك وفقا لما ذكره "Daily Health Post".
1- السكر الأبيض
يوجد في السلع المخبوزة، والأطعمة المصنعة، والزبادي، وصلصة السلطة، كما يتم الحصول عليه من البنجر المعدل وراثيا أو قصب السكر، ويمر بعملية الغسيل والتبلور الكيميائي قبل الخروج كمنتج أبيض مكرر.
عند تناول الكثير من السكر الأبيض يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، وتحدث ترسبات
1- السكر الأبيض
يوجد في السلع المخبوزة، والأطعمة المصنعة، والزبادي، وصلصة السلطة، كما يتم الحصول عليه من البنجر المعدل وراثيا أو قصب السكر، ويمر بعملية الغسيل والتبلور الكيميائي قبل الخروج كمنتج أبيض مكرر.
عند تناول الكثير من السكر الأبيض يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، وتحدث ترسبات تؤدي إلى تسوس الأسنان، كما ترتبط المستويات العالية من استهلاك السكر بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان وربما التوحد.
ويمكن استبدال بالسكر الأبيض، البني العضوي الخام، لأنه أقل معالجة من السكر الأبيض بكثير، ويحمل قيمة غذائية حتى وإن كانت بسيطة.
2- الأسبارتام
يوجد في الصودا واللبان، ويتم تصنيع الأسبارتام في بعض الأسواق باستخدام النسخة المعدلة وراثيا من بكتيريا "أي كولاي"، وهذا المُحلى الصناعي لا يحفز نظام المكافآت في عقلك، كما يقلل من مستويات الهرمونات المسؤولة عن السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين.
يتم استقلاب الأسبارتام أيضًا إلى حمض الأسبارتيك، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الخلايا العصبية وتنكسها، ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى الهضم الصعب، ومشكلات في الكبد.
3- سكرالوز
يوجد هذا المحلى الصناعي في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، فهو مصنوع من السكر حيث يمر في عملية المعالجة بالكلور، الذي يجعله أكثر حلاوة 600 مرة من السكر الطبيعي.
هذا النوع من السكر يؤثر في الجهاز الهضمي من خلال تقليل البكتيريا المفيدة والضرورية لتقوية الجهاز المناعي، كما أن تسخين السكرالوز في درجات حرارة عالية يحوله إلى مادة سامة.
4- شراب الذرة عالي الفركتوز
يوجد في الحلويات المصنعة، وعصير الفاكهة، والسلع المخبوزة المصنعة، فهو مصنوع من الذرة التي تعد أكثر المحاصيل المعدلة وراثيا في العالم.
يتم استقلاب الفركتوز في الكبد، كما يتحول الزائد منه إلى دهون في الكبد، والتي يمكن أن تسهم في مرض الكبد الدهني، ويرتبط هذا المرض بمقاومة الأنسولين والسمنة وأمراض القلب والسكري.
يمكن استبدال بشراب الذرة عالي الفركتوز، العسل الطبيعي المليء بالأنزيمات والمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية، كما أنه يتميز بخصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.
علامات تعني أنك تفرط في تناول السكريات:
1- الرغبة الشديدة في السكر أو الكربوهيدرات
الإفراط في تناول السكر قد يصل إلى حد الإدمان، فقد يشبه الكوكايين في آثاره، فهو لديه قدرة كبيرة على التحفيز من إنتاج الدوبامين (هرمون السعادة)، فدون حتى التفكير في تناول السكريات، ستجد كل اختياراتك عند شراء الطعام تميل إلى الحلوى، ومثل بقية المواد الأخرى المسببة للإدمان، ستجد جسمك يبني مقاومة فكلما تناولت السكر زادت رغبتك فيه، حتى إن لم تكن تشعر بالجوع.
2- الشعور بالتعب وقلة الطاقة
أوركسين يعد من النواقل العصبية وهو بمنزلة سلسلة من الأحماض الأمينية التي تكون البروتين في الدماغ، وهو المسؤول أيضًا عن دورة النوم والاستيقاظ، وهذه النواقل تعد حساسة للغاية بالنسبة للسكر، كما أنها تستجيب لمعدلات السكر في الدم، فحتى الزيادات الطفيفة في نسبة الجلوكوز في الدم تحول دون انتقال الإشارات العصبية للأوريكسين، ما يؤدي إلى حدوث حالة نوم.
3- زيادة الوزن
الإفراط في تناول السكريات يجعلك تزداد في الوزن بشكل كبير، وبالطبع توجد كثير من العوامل مثل مقدار الأنشطة التي تقوم بها، ومعدل التمثيل الغذائي، كما أن وجود كميات كبيرة من السكر في الجسم يصعب من عملية تحويل الدهون إلى طاقة.