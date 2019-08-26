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«الأسبارتام».. هذه المحليات تقتل الكبد وتسبب الأمراض

عند تناول الكثير من السكر الأبيض يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، وتحدث ترسبات تؤدي إلى تسوس الأسنان، كما ترتبط المستويات العالية من استهلاك السكر بالسرطان
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
محليات صناعية
محليات صناعية
الجلوكوز هو الغذاء المفضل للمخ، كما أنه مصدر مهم للوقود لكامل الجسم، وينتجه من خلال تحطيم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، ولكن هل تعلم أن بعض المُحليات يمكن أن تتداخل مع هذه العملية؟ على عكس الفواكه، فإن معظم المحليات في السوق تمنحك السعرات الحرارية فقط دون توفير أي مواد غذائية، كما أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسبب نقص الألياف الغذائية، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الجهاز المناعي ويمكن أن يضر الكبد. المحليات الصناعية مليئة بالمواد الكيميائية التي تسبب الشراهة، وكذلك تم ربطها بأورام المخ والسرطان. وذلك وفقا لما ذكره "Daily Health Post".
1- السكر الأبيض يوجد في السلع المخبوزة، والأطعمة المصنعة، والزبادي، وصلصة السلطة، كما يتم الحصول عليه من البنجر المعدل وراثيا أو قصب السكر، ويمر بعملية الغسيل والتبلور الكيميائي قبل الخروج كمنتج أبيض مكرر. عند تناول الكثير من السكر الأبيض يتم تخميره بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، وتحدث ترسبات
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لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

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للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

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