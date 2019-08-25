مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويواصل مطاردة ليفربول

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

السيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "يتنس فيرست"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، سجل سيرجيو أجويرو هدف التقدم للسيتي، في الدقيقة الثالثة عشرة من بداية اللقاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني، في الدقيقة الثالثة والأربعين، قبل أن يقلص هاري ويلسون الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعاد المهاجم الأرجنتيني وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 64.

المباراة شهدت العديد من الأرقام القياسية، ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن أجويرو أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2019 برصيد 16 هدفًا. من جانبها قالت شبكة "سكاي سبورتس" إن أجويرو سجل 5 أهداف أو أكثر ضد 20 فريقًا بالبريميرليج، حيث إن بورنموث كان آخر ضحاياه بعد ثنائية