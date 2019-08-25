تفاصيل افتتاح مركز اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

عرض وزير الاتصالات التطورات في البرامج التي تقدمها الوزارة لبناء قدرات وصقل مهارات شباب الصعيد في مختلف التخصصات التكنولوجية وتوفير فرص عمل متميزة لهم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وشهدت مراسم الافتتاح بدء التشغيل الفعلي لعمليات المركز من خلال الكوادر المصرية المتميزة والتي تم اختيارها وتدريبها بعناية؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهاراتهم الشخصية، وتدريبهم على التعامل مع منتجات وخدمات الشركة والمعلومات الفنية عن الأنظمة الخاصة بها، وتهدف الشركة إلى تدريب 1000 متدرب

وشهدت مراسم الافتتاح بدء التشغيل الفعلي لعمليات المركز من خلال الكوادر المصرية المتميزة والتي تم اختيارها وتدريبها بعناية؛ حيث قامت الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهاراتهم الشخصية، وتدريبهم على التعامل مع منتجات وخدمات الشركة والمعلومات الفنية عن الأنظمة الخاصة بها، وتهدف الشركة إلى تدريب 1000 متدرب خلال أول ثلاث سنوات على أن يتم تعين 600 من المتدربين، ومن المقرر أن تشارك معامل "اورنچ لاب" المتخصصة في مجال الأبحاث والتطوير في توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجي الجامعات في الصعيد للعمل في سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.





وبهذه المناسبة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن افتتاح المركز في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات خارج القاهرة الكبرى؛ وكذلك في إطار جهود الوزارة لإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والعالمية في مختلف محافظات مصر بهدف خلق بيئة مواتية للأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة لابتكارات الشباب؛ كما يعد افتتاح المركز رسالة تأكيد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على جذب استثمارات، وأن الشباب المصري قادر على إقناع الشركات العالمية على أن صعيد مصر المكان المناسب للاستثمار.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري لتنمية الكوادر الشابة وصقل مهاراتها بما يؤهلها لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وتمكين الشباب من إنتاج القيمة المضافة؛ مشيرا إلى أن مشروع المناطق التكنولوجية يدعم الخطط التنفيذية لاستراتيجية الوزارة في تنمية الصناعة، ويوفر فرصا عادلة لبناء القدرات والتوظيف للشباب في مختلف المحافظات لاسيما في صعيد مصر.





ومن جانبه قال المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "اورنچ مصر": نحن سعداء بافتتاح أول مركز اتصالات لنا في صعيد مصر وفخورون بالكوادر البشرية المتميزة وما تملكه من كفاءة وحرفية".

وأكد على استمرار الشركة في استراتيجيتها للاستثمار في الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها لاستخدام أرقى التكنولوجيات الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل المحلية لأبناء الصعيد والخريجين الجدد؛ مشيرا الى أهمية التوسع في إنشاء الشركات في محافظات الصعيد، خاصة الشركات التي تعمل في مجالات الاتصالات وأوضح أن مشروعات المناطق التكنولوجية في المحافظات تستهدف بالأساس تنمية المناطق التي لم تجد العناية الكافية.

وأكدت المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على التزام الهيئة بدعم وتنفيذ برامج متخصصة ونوعية للتدريب من أجل التشغيل من خلال عدد من المبادرات والبرامج المتميزة ومن ضمنها برنامج "أكاديميات الصناعة".

ورحب المهندس سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون بافتتاح المركز الذي سيوفر فرص عمل جديدة لأبناء مدينة أسيوط، مؤكدا أن انضمام المزيد من الشركات العالمية إلى المناطق التكنولوجية يعكس الثقة في المستوى المتميز للبنية التحتية التي تتمتع بها هذه المناطق ويفتح الأبواب أمامها للتوسع في تقديم خدماتها.

حضر مراسم الافتتاح شيرين الجندي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اورنچ.