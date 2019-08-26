احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

يجب التوعية الجيدة للمراهقين الذين تتلاعب بهم الشركات من خلال ابتكار نكهات جديدة كل يوم لتشجيعهم على تدخين السجائر، ما يؤدي إلى أمراض قد تتضاعف على المدى البعيد
من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
فأصبحت السجائر الإلكترونية الآن بنكهات الشوكولاتة والكراميل، وبعضها يميل إلى القهوة، ومن أكثر التقليعات الشائعة نكهة النوتيلا.
تحتوي السجائر الإلكترونية على مجموعة من المواد الكيميائية الضارة بالجسم بما في ذلك النيكوتين، الذي يعد أحد العناصر المدمرة في حياة المدخنين، وأثبتت العديد من الدراسات أن السجائر
فأصبحت السجائر الإلكترونية الآن بنكهات الشوكولاتة والكراميل، وبعضها يميل إلى القهوة، ومن أكثر التقليعات الشائعة نكهة النوتيلا.
تحتوي السجائر الإلكترونية على مجموعة من المواد الكيميائية الضارة بالجسم بما في ذلك النيكوتين، الذي يعد أحد العناصر المدمرة في حياة المدخنين، وأثبتت العديد من الدراسات أن السجائر الإلكترونية أصبحت الأكثر انتشارًا بين المراهقين، ما يؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة المتعلقة بسرطان الرئة ومشكلات في الجهاز التنفسي، ونظرًا لأن الشركات تخاطب دائمًا متطلبات الغير، أصبحت توجد عدة نكهات للسجائر؛ على سبيل المثال "القرفة والفانيليا والكريز"، كما أثبتت العديد من الأبحاث أنه يوجد ما يقرب من 4.000 نكهة في سائل السجائر الإلكترونية، ولكن النتيجة واحدة، وهي الإصابة بأمراض عديدة لا نستطيع السيطرة عليها.
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تصنع النكهات من خلال خلط النيكوتين مع النكهة التي ترغب فيها وتصبح في هيئة سائل يوضع في السجائر الإلكترونية، وقد تنتج عن عملية الخلط بعض المواد الكيميائية الأخرى، غير الملصقة على قائمة المكونات.
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تشير الدراسات بشكل متزايد إلى أن نكهات السجائر الإلكترونية الغنية بالفواكه، قد تكون سامة بشكل خاص بسبب المواد الكيميائية الموجودة في هذه النكهات، وقد تكون للمكونات الشائعة للسجائر الإلكترونية ذات النكهة الحلوة آثار سلبية وخيمة فى وظائف الرئة، وقد تسهم في التهاب خلايا الجهاز التنفسي والتهيج عند الاستنشاق، وبالإضافة إلى الأضرار المحتملة الناجمة عن نكهات السجائر الإلكترونية، فالنيكوتين بشكل خاص يسهم في زيادة معدلات إدمان السجائر، وقال أحد الباحثين، يُدعى سونيجي: "نتطلع إلى تحديد ما إذا كان المراهقون الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة هم الأكثر عرضة لتدخين السجائر من نظائرهم الذين يقومون بتدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي فقط على نكهة التبغ"، نقلا عن "science daily".
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كشفت النتائج عن أن استخدام السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة لديه القدرة على خلق جيل جديد من البالغين المدمنين للنيكوتين، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وبالنسبة للنيكوتين فيؤدي إلى زيادة في معدل التنفس، وعدم القدرة على التحكم في الأعصاب، وعدم انتظام عضلات القلب، فأثبتت العديد من الدراسات أن من يستهلكون السجائر الإلكترونية المحملة بنسبة من النكيوتين هم الأكثر عرضة للإصابة بخفقان في القلب.
وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى فقدان الشهية وانخفاض ملحوظ في الوزن، وقد يصبح كالإدمان على المدى البعيد، إذ يجب التوعية الجيدة للمراهقين الذين تتلاعب بهم الشركات من خلال ابتكار نكهات جديدة كل يوم لتشجيعهم على تدخين السجائر، ما يؤدي إلى أمراض قد تتضاعف على المدى البعيد.
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