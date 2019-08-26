احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

يجب التوعية الجيدة للمراهقين الذين تتلاعب بهم الشركات من خلال ابتكار نكهات جديدة كل يوم لتشجيعهم على تدخين السجائر، ما يؤدي إلى أمراض قد تتضاعف على المدى البعيد

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

السجائر الإلكترونية

من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".

فأصبحت السجائر الإلكترونية الآن بنكهات الشوكولاتة والكراميل، وبعضها يميل إلى القهوة، ومن أكثر التقليعات الشائعة نكهة النوتيلا. تحتوي السجائر الإلكترونية على مجموعة من المواد الكيميائية الضارة بالجسم بما في ذلك النيكوتين، الذي يعد أحد العناصر المدمرة في حياة المدخنين، وأثبتت العديد من الدراسات أن السجائر