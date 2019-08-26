دراسة تحذر من خطورة الأطعمة المقلية على مرضى القولون

أثناء الدراسة استخدم الباحثون عينة من زيت الكانولا، حيث تم طهي الفلافل في درجة حرارة 325 فهرنهايت في مقلاة ذات مواصفات قياسية في مطعم في أمهرست، ماساتشوستس
تحظى الأطعمة المقلية بالزيت النباتي بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن الأبحاث حول الآثار الصحية لهذا النوع من الطهي كانت غير حاسمة إلى حد كبير وركزت على تأثير تلك الأطعمة على الأصحاء بشكل خاص.
لأول مرة بدأ علماء التغذية في جامعة ماساتشوستس في أَمهرست، في دراسة تأثير استهلاك زيت القلي والأطعمة المقلية كالبطاطس والبرجر على مرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والأورام، بإجراء تجارب على تأثير تناول الطعام المقلي على الحيوانات، حسب صحيفة medicalxpress.
في البحث المنشور في 23 أغسطس في أبحاث الوقاية من السرطان، أكد مؤلف الدراسة ورئيس القسم إريك ديكر إن زيت القلى يسبب التهاب القولون بشكل مبالغ فيه، ويعزز نمو الورم وتفاقم تسرب الأمعاء، ونشر البكتيريا أو المنتجات البكتيرية السامة فى مجرى الدم، وذلك عند إطعامه للفئران.
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في البحث المنشور في 23 أغسطس في أبحاث الوقاية من السرطان، أكد مؤلف الدراسة ورئيس القسم إريك ديكر إن زيت القلى يسبب التهاب القولون بشكل مبالغ فيه، ويعزز نمو الورم وتفاقم تسرب الأمعاء، ونشر البكتيريا أو المنتجات البكتيرية السامة فى مجرى الدم، وذلك عند إطعامه للفئران.
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قال الدكتور جودونج زهانج: "يجب أن يكون الأشخاص المصابون بالتهاب القولون أو سرطان القولون مدركين لهذا البحث".
أكد زهانج، على اكتشاف أهداف خلوية جديدة في علاج سرطان القولون وكيفية الحد من مخاطر الإصابة بالتهاب القولون العصبي، مضيفًا: "ليست رسالتنا أن زيت القلي يمكن أن يسبب أمراض الأمعاء وسرطان القولون".
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بدلاً من ذلك، أشار البحث الجديد إلى أن تناول الأطعمة المقلية قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الأمعاء وسرطان القولون، في الولايات المتحدة، يعاني العديد من الناس من هذه الأمراض، لكن الكثير منهم ربما ما زالوا يتناولون الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.
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أكد زهانج: "إذا كان شخص ما مصابًا بمرض التهاب القولون العصبي أو سرطان القولون وتناول هذا النوع من الطعام، فهناك فرصة أن تكون تلك الأمراض أكثر عدوانية".
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أثناء الدراسة استخدم الباحثون عينة من زيت الكانولا، حيث تم طهي الفلافل في درجة حرارة 325 فهرنهايت في مقلاة ذات مواصفات قياسية في مطعم في أمهرست، ماساتشوستس.
قال زهانج: "يستخدم زيت الكانولا على نطاق واسع في العالم للقلي".
قام ديكر، وهو خبير في كيمياء الدهون، بتحليل الزيت الذي يخضع لمجموعة من التفاعلات الكيميائية أثناء عملية القلي، وميز ملامح الأحماض الدهنية، ومستوى الأحماض الدهنية الحرة وحالة الأكسدة.
نظر الباحثون في آثار الوجبات الغذائية على التهاب القولون ونمو أورام القولون والأمعاء، ووجدوا أن نظام زيت القلي زاد الأمراض سوءًا في جميع الظروف.
قال زهانج: "تضاعف حجم الأورام لكل الفئران التي تناولت طعاما مقليا".
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لاختبار فرضياتهم بأن أكسدة الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تحدث عند تسخين الزيت، لها دور فعال في التأثيرات الالتهابية، عزل الباحثون المركبات القطبية من زيت القلي وأطعموها للفئران.
أشارت التجربة إلى أن المركبات القطبية تتوسط في التأثيرات الالتهابية.
في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث، يأمل الباحثون أن يؤدي فهم الآثار الصحية لزيت القلي إلى تعديل الإرشادات الغذائية وسياسات الصحة العامة.
قال زهانج: "بالنسبة للأفراد الذين يعانون من التهاب الأمعاء أو عرضة للإصابة به، فعليهم الحد من تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية".
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