دراسة تحذر من خطورة الأطعمة المقلية على مرضى القولون

أثناء الدراسة استخدم الباحثون عينة من زيت الكانولا، حيث تم طهي الفلافل في درجة حرارة 325 فهرنهايت في مقلاة ذات مواصفات قياسية في مطعم في أمهرست، ماساتشوستس

تحرير:مي فؤاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الطعام المقلي

تحظى الأطعمة المقلية بالزيت النباتي بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن الأبحاث حول الآثار الصحية لهذا النوع من الطهي كانت غير حاسمة إلى حد كبير وركزت على تأثير تلك الأطعمة على الأصحاء بشكل خاص. لأول مرة بدأ علماء التغذية في جامعة ماساتشوستس في أَمهرست، في دراسة تأثير استهلاك زيت القلي والأطعمة المقلية كالبطاطس والبرجر على مرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والأورام، بإجراء تجارب على تأثير تناول الطعام المقلي على الحيوانات، حسب صحيفة medicalxpress.

في البحث المنشور في 23 أغسطس في أبحاث الوقاية من السرطان، أكد مؤلف الدراسة ورئيس القسم إريك ديكر إن زيت القلى يسبب التهاب القولون بشكل مبالغ فيه، ويعزز نمو الورم وتفاقم تسرب الأمعاء، ونشر البكتيريا أو المنتجات البكتيرية السامة فى مجرى الدم، وذلك عند إطعامه للفئران. اقرأ أيضًا: لماذا شرب الماء