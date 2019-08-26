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دراسة تحذر من خطورة الأطعمة المقلية على مرضى القولون

أثناء الدراسة استخدم الباحثون عينة من زيت الكانولا، حيث تم طهي الفلافل في درجة حرارة 325 فهرنهايت في مقلاة ذات مواصفات قياسية في مطعم في أمهرست، ماساتشوستس
تحرير:مي فؤاد ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الطعام المقلي
الطعام المقلي
تحظى الأطعمة المقلية بالزيت النباتي بشعبية في جميع أنحاء العالم، لكن الأبحاث حول الآثار الصحية لهذا النوع من الطهي كانت غير حاسمة إلى حد كبير وركزت على تأثير تلك الأطعمة على الأصحاء بشكل خاص. لأول مرة بدأ علماء التغذية في جامعة ماساتشوستس في أَمهرست، في دراسة تأثير استهلاك زيت القلي والأطعمة المقلية كالبطاطس والبرجر على مرض التهاب الأمعاء، وسرطان القولون والأورام، بإجراء تجارب على تأثير تناول الطعام المقلي على الحيوانات، حسب صحيفة medicalxpress.
في البحث المنشور في 23 أغسطس في أبحاث الوقاية من السرطان، أكد مؤلف الدراسة ورئيس القسم إريك ديكر إن زيت القلى يسبب التهاب القولون بشكل مبالغ فيه، ويعزز نمو الورم وتفاقم تسرب الأمعاء، ونشر البكتيريا أو المنتجات البكتيرية السامة فى مجرى الدم، وذلك عند إطعامه للفئران. اقرأ أيضًا: لماذا شرب الماء
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تدخين السجائر الإلكترونية

احذر| نكهات السجائر الإلكترونية تؤدي إلى أمراض الرئة

من وقت لآخر، تحذّر الدولة من الأضرار التي تلحق بنا عند استخدام السجائر الإلكترونية، تحاول بمختلف الطرق نشر الوعي، لما تسببه من أمراض بالغة الخطورة قد تصل إلى سرطان الرئتين، وليس ذلك فقط، إنما تزايد عدد الوفيات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وما زال العديد لا يرغبون في الإقلاع عن هذه العادة السيئة. وعلى الجانب الآخر، حاولت العديد من الشركات وضع نكهات متعددة من أجل جلب مزيد من المبيعات والتنافس في السوق. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
مظهر ساقين أفضل

دراسة: مرضى متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للانتحار

كشفت دراسة حديثة لباحثين من ولاية بنسلفانيا، عن وجود علاقة بين متلازمة تململ الساقين وارتفاع خطر الانتحار وإيذاء النفس، حيث أظهرت النتائج أن هؤلاء المرضى عرضة ثلاث مرات أكثر للانتحار. باستخدام قاعدة من البيانات الضخمة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين لديهم خطر أعلى بـ 2.7 ضعف من الانتحار أو إيذاء النفس، حتى إذا كانت حالات مثل الاكتئاب والأرق والسكري وغيرها من الأمراض تحت السيطرة. تم نشر الدراسة اليوم في مجلة الجمعية الطبية الامريكية (JAMA)، حسب صحيفة medicalxpress.
تنظيف-المنزل

تنظيف الأطباق والطهي يقللان من خطر الموت المبكر

قد تكونين راغبة في تنظيف الملابس ووضعها في الغسالة، بالإضافة إلى الطهي وتنظيف باقي المنزل، فكل هذه الأمور كابوس يومي بالنسبة لربة المنزل، ولكن تشير الأبحاث الآن إلى أن القيام بالأعمال المنزلية قد يقلل من خطر الموت المبكر. وجد العلماء أن 5 دقائق فقط من النشاط المعتدل كل يوم تقلل من خطر وفاة البالغين إلى النصف على مدى 6 سنوات مقبلة، وقال الباحثون في النرويج إن تفريغ أو قص الحشائش يمكن تصنيفه على أنه نشاط معتدل، وكذلك النزهة السريعة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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