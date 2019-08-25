كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

الأهلي

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.

وتأسس نادي كانو سبورت الغيني منذ خمس سنوات وبالتحديد في مارس 2014، وحقق لقب الدوري في غينيا الاستوائية الموسم الماضي للمرة الأولى. وتقام مباريات الذهاب للدور الـ32 من البطولة الإفريقية خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر. وصعد