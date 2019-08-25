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طلع البدر علينا ولا يزال... (1)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
ثنية الوداع
ثنية الوداع
أما قبل: فما إن يطل علينا نور هذا الحدث الثوري العظيم المضفر بالنور المحمدي، المتجدد باليقين غير المراوغ.. ما إن يشرق في الكون ضياؤه وتنساب الروح في موجات الذكرى والتذكر والتذكير بالهجرة النبوية الشريفة والشفيفة والعفيفة.. فإذا القلب تتغشاه في نداءاته الكونية مفردات لغة الأعماق البعيدة بمناجاته الروحية تهتف مجددا ودائما وأبدا..
عام هجري جديد.. معطر بالسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وتجلياته.. السلام عليك يا من ناداك ربك.. واصطفاك.. وناجاك.. وأدناك فكنت قاب قوسين أو أدنى.. السلام عليك يا من خاطبك ربك وحدك بصيغة (يا أيها النبي) فكل من دونك محب وأنت حبيب الله.. أصلي عليك وأصلك في كل طرفة عين، وفي كل رعشة طرف،
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اللغة العربية

اللغة المختلفة كأرض جديدة للحزن والخيال

كانت تجلس أمامي للمرة الأولى بحجابها الصغيرالأنيق ووجهها المربع المريح، وجه ناعم وحاجبان مزججان بعناية، عيون سوداء مكحولة وجذابة، كان اللقاء الأول يسبقه سنوات طويلة من المعرفة من خلال عالم المدونات، الذي غزا البلاد قبل الثورة. وكان يمثل حراكًا فكريًّا كبيرًا وزخمًا في تبادل الأفكار بين فئات عمرية وثقافية واتجاهات شتى.
اليوم-العالمى-للكتاب

إعادة بناء الذاكرة التاريخية.. أعراض مرض منهجي مستمر

يبدو لى من خلال المطالعات التاريخية لتطور نظم الأفكار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وإلى الآن أن ثمة باثولوجيا فكرية، يُعاد إنتاجها، وتتفاقم، وتتمثل هذه الأمراض -الباثولوجيا- فى العطب المنهجى فى طرائق مقارباتنا للأحداث التاريخية التى تتسم بالأحادية فى النظرة إليها، وتحليلها، ومواقف الأطراف المختلفة تجاهها، وتفاعلاتها، فضلًا عن الميل إلى بعض الجماعات أو الأحزاب إزاءها، أو الموقف من الاستعمار البريطانى، أو القصر الملكى فى المرحلة شبه الليبرالية.
كتابات-وخواطر (1)

مرآة آدم

لان آدم كان واحدا، قبل أن تخرج حواء من ضلعه. كانت الاختيارات قليلة من حوله، وربما معدومة. جميعها كانت أحادية، مثل مولده. استمرت هذه النظرة الأحادية، حتى بعد أن اتسع الكون من حوله، وتكاثر البشر وتوالدت وجهات النظر. لأنه المكان الأصلي الذي صاغ نفسيته، وصاغ أيضا قدسيته التى لا يد له فيها، ولكن لم يكن هناك مثال آخر للوجود والخلق، سوى هذه الوحدة الخطرة والثرية. ولكنه ظل يقاوم هذه الوحدة داخل الجموع، وأيضا ظل يحِنُّ لها كمرآة له. لقد حمل آدم وحده، ووحدته، لفترة من الزمن؛ مسئولية نجاح تجربة الوجود. وما زلنا مدينين لنجاحه، وأيضا لمقاومته المقدسة، ونحِنُّ أيضا لهذا المكان الأول الذى انتقل داخلنا، وصاغ حياة آدم قبل أن تكون له مرآة غير وحدته.
نقاش-واجتماعات (2)

التعددية بين الرحيق والحريق!

تعددية الأصوات تثري الرؤى.. وتغني الأفكار.. وتوسع الأفق.. وتضيء مساحة الإظلام التي تكشفها شمعة الصوت الواحد تلك التي وظيفتها أنها بقدر ما تنير مساحة محددة من الظلام فإنها تكشف مدى مساحة الظلام الواسعة. انتهى عصر الصوت الواحد، ووَلى إلى غير رجعة، أو يُفترض ذلك.. وتجمد قطب الفكر الأحادي، أو يفترض ذلك أيضا.
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