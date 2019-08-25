المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

تحرير:أحمد بركات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

اتحاد الكرة

كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال حسين حلمي في تصريحات خاصة للتحرير :"اتحاد الكرة لن ينفذ القرار، وسبق لمركز التسوية أن قرر إلغاء هبوط الشرقية، ولم ينفذ مسؤولو الجبلاية الحكم؛ لأن هذه الأمور فنية والأحكام فيها غير نافذة". على الجانب الآخر أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل أن هذا الحكم يجب تنفيذه فورًا، ولا يوجد أي مجال للتراجع