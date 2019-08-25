رياضة

المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

تحرير:أحمد بركات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
وقال حسين حلمي في تصريحات خاصة للتحرير :"اتحاد الكرة لن ينفذ القرار، وسبق لمركز التسوية أن قرر إلغاء هبوط الشرقية، ولم ينفذ مسؤولو الجبلاية الحكم؛ لأن هذه الأمور فنية والأحكام فيها غير نافذة". على الجانب الآخر أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل أن هذا الحكم يجب تنفيذه فورًا، ولا يوجد أي مجال للتراجع
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بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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مركز التسوية والتحكيم يقرر إلغاء الهبوط في الدوري

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم قبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.
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الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
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الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".
عمرو -الجناينى

الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".
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