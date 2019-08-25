إرهاب

بعد اختياره خليفة.. هل ينجح «الأستاذ» في إحياء داعش؟

كان قرداش ضابطا سابقا في جيش صدام حسين، تعرف عن قرب على البغدادي، عندما سجنت القوات الأمريكية كليهما في البصرة بسبب صلاتهما بتنظيم القاعدة في عام 2003
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
على مدار الأشهر القليلة الماضية، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام أبو بكر البغدادي الخليفة المزعوم، وقائد تنظيم "داعش" الإرهابي، باختيار خليفة له لقيادة التنظيم. الأنباء التي ظهرت في الثامن من شهر أغسطس الجاري، جاءت عبر مجلة "أعماق" لسان التنظيم الإرهابي، ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الخطوة حتى الآن. وتشير هذه الأنباء إلى أنه من المتوقع أن يقوم الزعيم "المصاب" لتنظيم "داعش"، بتسليم قيادة المجموعة الإرهابية إلى أحد أتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين المعروف باسم "الأستاذ".
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن البغدادي، الذي كان يختبئ ويخطط للعودة لقيادة الجماعة، روج لعبد الله قرداش للإشراف على إعادة بناء التنظيم، بحسب ذراع المجموعة الدعائية "أعماق". ويساهم هذا التحول المحتمل في رأس القيادة للتنظيم، إلى مزيد من التكهنات بأن البغدادي قد أصيب بجروح بالغة في غارة جوية عام 2017. وكان
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داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
طائرة-مسيرة (2)

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها «الحوثي» نحو السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة ثانية بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط، جنوب غربي المملكة العربية السعودية، قائلا: "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
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داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ترامب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
داعش

ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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