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إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.
ومن ناحية أخرى، حددت نيابة الجيزة يوم الرابع عشر من أكتوبر 2019، جلسة لتقديم الأوراق في البلاغ المقدم ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها بخصوص مرضى السمنة. وكانت ريهام سعيد صرحت خلال برنامجها "صبايا" بأن البعض غير متفهم لمدى خطورة مرض السمنة الذي يعد أسوأ من السرطان بكثير، مضيفة: "الناس التخينة ميتة،
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سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
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رسالة مؤثرة من ليلى علوي لوالدتها في ذكرى وفاتها

وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة مؤثرة إلى والدتها بمناسبة ذكرى رحيلها الثانية والتي توافق اليوم الأحد. ونشرت ليلى علوى، صورا تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت قائلةً: "ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة، وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك، بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز". وحرص عدد من النجوم على مواساتها، ومن بينهم النجمة هند صبري التي علّقت: "الله يرحمها تعيشي وتفتكري"، وكذلك جومانة مراد، وغيرهما.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

16 عرضا مجانيا.. فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم الأحد، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى "أبناء قابيل" بقاعة سيد درويش، إخراج إسلام تمام، وبمسرح البالون عرض "سيرة حب" لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض "أبو كلبش"، ومسرحية "الإنسان الطيب" على مسرح ميامي، وعلى مسرح متربول تُعرض "السنافر"، وفي قاعة زكى طليمات تعرض "صدى الصمت"، وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض "سمكمكينو".
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ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
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«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
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اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
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ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".
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