إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

تحرير:التحرير ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

ريهام سعيد

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.

ومن ناحية أخرى، حددت نيابة الجيزة يوم الرابع عشر من أكتوبر 2019، جلسة لتقديم الأوراق في البلاغ المقدم ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها بخصوص مرضى السمنة. وكانت ريهام سعيد صرحت خلال برنامجها "صبايا" بأن البعض غير متفهم لمدى خطورة مرض السمنة الذي يعد أسوأ من السرطان بكثير، مضيفة: "الناس التخينة ميتة،