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هل تعيد مبادرة البنك المركزي السوق العقارية للحياة؟

تفاؤل يشوبه الحذر.. هذا هو الوصف الدقيق للمشهد المسيطر على سوق العقارات الآن، انتظارًا للإعلان عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه
تحرير:كريم ربيع ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
السوق العقارية ينتظر مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل
السوق العقارية ينتظر مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل
يسيطر الركود على السوق العقارية خلال الفترة الحالية، رغم موسم الصيف وعودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم وانتهاء الامتحانات، إلا أن كل هذا لم يحرك ساكنًا، وواصلت الشركات العقارية محاولاتها في تصريف منتجاتها، إما من خلال إلغاء مقدمات الحجز والفوائد البنكية أو زيادة فترات السداد لتصل لـ10 سنوات.. الأمر الذي تداركته الحكومة وأعلنت عن طرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل، بإجمالي 50 مليار جنيه، وبفائدة قد تكون 10%.. فهل تنعش المبادرة المنتظرة السوق؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه؟
تعكف اللجنة المختصة بوضع محددات مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل، على دراسة قيمة الفائدة، وأوضح مصدر بها أن الفائدة ستكون متناقصة وقيمتها 10%، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بمجرد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المقبل. وأضاف المصدر أن الحد الأقصى لسعر الوحدة قد يزيد
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افتتاح-مركز-خدمة-عملاء -شركة-أورانج (2)

تفاصيل افتتاح مركز اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط والمهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر؛ مركز خدمة عملاء شركة اورنچ بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة؛ والذي تم من خلاله إتاحة أكثر من 250 فرصة تدريب وعمل كمرحلة أولى للشباب من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة أسيوط لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.
توقيع عقد بين شركة سيكو مصر وشركة واحات السيليكون‎ (3)

سيكو توقع اتفاقية للتوسع بأسيوط بحضور وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) عقدا جديدا مع شركة واحات السيليكون؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة سيكو للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة. وقع العقد المهندس سامح الملاح، المدير التنفيذي لشركة واحات السيليكون، والمهندس محمد سالم رئيس، الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico".
مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
تعاملات بنكية (2)

4 بنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

أعلنت البنوك الحكومية والعاملة في مصر عن بدء خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية، والمتمثلة في شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي جيد.
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مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
عقارات

هل يستفيد سوق العقارات من أموال شهادات قناة السويس؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019. فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
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