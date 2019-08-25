هل تعيد مبادرة البنك المركزي السوق العقارية للحياة؟

تفاؤل يشوبه الحذر.. هذا هو الوصف الدقيق للمشهد المسيطر على سوق العقارات الآن، انتظارًا للإعلان عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه

تحرير:كريم ربيع ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

السوق العقارية ينتظر مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل

يسيطر الركود على السوق العقارية خلال الفترة الحالية، رغم موسم الصيف وعودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم وانتهاء الامتحانات، إلا أن كل هذا لم يحرك ساكنًا، وواصلت الشركات العقارية محاولاتها في تصريف منتجاتها، إما من خلال إلغاء مقدمات الحجز والفوائد البنكية أو زيادة فترات السداد لتصل لـ10 سنوات.. الأمر الذي تداركته الحكومة وأعلنت عن طرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل، بإجمالي 50 مليار جنيه، وبفائدة قد تكون 10%.. فهل تنعش المبادرة المنتظرة السوق؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه؟

تعكف اللجنة المختصة بوضع محددات مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل، على دراسة قيمة الفائدة، وأوضح مصدر بها أن الفائدة ستكون متناقصة وقيمتها 10%، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل بمجرد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المقبل. وأضاف المصدر أن الحد الأقصى لسعر الوحدة قد يزيد