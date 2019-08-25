رياضة

هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الأهلي
الأهلي
يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، قال إن حكم مركز التسوية والتحكيم في النزاعات الداخلية نهائي وواجب النفاذ، مؤكدًا أن الأهلي سيصبح مهددًا بفقدان لقب بطولة الدوري، لأن الحكم ينص على إلغاء نتائج الدوري بالكامل، أما إذا كان المنطوق يخص إلغاء الهبوط فقط فلا خوف من هذا الأمر. وأكد خبير اللوائح الدولية،
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بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
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أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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قمة التناقض.. القيعي والأهلي دونت ميكس

يبدو أن الارتباك والتناقض بات سمة أساسية من سمات مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة، في ظل مساعي أغلبهم لإرضاء السوشيال ميديا وتلبية رغبات الجماهير، لذا لم يكن غريبا أن يخرج عدلي القيعي مستشار التعاقدات لشن هجوم عنيف على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل أن يقوم النادي بإقامة حفل تكريم للمدرب، بعد مرور أقل من 24 ساعة على ما فعله القيعي من خلال برنامج قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة. القيعي وضح من خلال تصريحاته أنه يحاول كسب ود جماهير الأهلي بعدما خسر الفريق مباراة بيراميدز بهدف دون رد وخرج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.
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ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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