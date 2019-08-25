هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الأهلي

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، قال إن حكم مركز التسوية والتحكيم في النزاعات الداخلية نهائي وواجب النفاذ، مؤكدًا أن الأهلي سيصبح مهددًا بفقدان لقب بطولة الدوري، لأن الحكم ينص على إلغاء نتائج الدوري بالكامل، أما إذا كان المنطوق يخص إلغاء الهبوط فقط فلا خوف من هذا الأمر. وأكد خبير اللوائح الدولية،