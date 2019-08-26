لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

للحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل
كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة.
إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية.
كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
وللحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل، إلى جانب زيادة التركيز وتقوية الجهاز المناعي، لذا تعرف على الفيتامينات التي يحتاجها جسمك.
فيتامين C
يحتوي فيتامين C على العديد من
وللحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل، إلى جانب زيادة التركيز وتقوية الجهاز المناعي، لذا تعرف على الفيتامينات التي يحتاجها جسمك.
فيتامين C
يحتوي فيتامين C على العديد من الفوائد المهمة للجسم خاصة الحفاظ على صحة القلب والرئتين، وتعزيز نظام المناعة، والحفاظ على الأوردة والشرايين ورفع مستويات الطاقة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الانفلونزا والالتهاب الرئوي.
يمكننا الحصول على فيتامين C من جميع الخضار والفواكه الملونة، خاصة تلك ذات الألوان الداكنة مثل التوت واللفت والفلفل الأحمر، كما يمكن أن تساعد المكملات الغذائية إذا كنت تعاني من الجفاف أو البرد.
فيتامينات B
هناك عدة أنواع مختلفة - B1 و B2 و B3 و B5 و B6 و B12، وجميعها مطلوبة لإنتاج الطاقة وصحة الدماغ والمزاج والتركيز، كما أنها مهمة لصحة الكبد وتساعد في تدفق الدم حول الجسم بشكل صحيح، وكذلك الحفاظ على صحة العضلات والمفاصل والأعصاب.
انخفاض مستويات الطاقة هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تحدث مع التقدم في العمر، وفيتامينات B مهمة لهذا الأمر حيث تجعل الخلايا تعمل بشكل صحيح.
يمكنك الحصول على هذا الفيتامين في كثير من الأطعمة، ولكن B12 موجود فقط في اللحوم والأسماك والبيض، لذلك إذا كنت نباتيًا، فقد ترغب في تناول مكملات غذائية، ويمكن العثور على الباقي في الفول والبقول والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز والمكرونة والخبز الكامل والكينوا واللفت والسبانخ.
فيتامين E
هو أحد مضادات الأكسدة المهمة للغاية في الجسم ويساعد في الحفاظ على الجلد، حيث يساعد الجسم على إعادة تدوير فيتاميني A، C، لتعمل جميعها معا، ونظرا لأن هذا الفيتامين مضاد للأكسدة جيد، فهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية وصحة العين، خاصة مع التقدم في العمر.
كما أنه مضاد للالتهابات، لذا قد يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، إلى جانب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يمكن الحصول على فيتامين E في الأغذية الدهنية، مثل المكسرات والأفوكادو والزيوت والبذور.
فيتامين K
مثل B، يوجد بوفرة في النظام الغذائي كالخضراوات والفواكه، ومهم جدا في الحفاظ على صحة الدم ومنع الجلطات، كما أنه مهم جدًا للعظام، حيث يؤدي النقص إلى مشاكل في صحة العظام والجهاز القلبي الوعائي وتخثر الدم.
والخبر السار هو أنه ليس من الفيتامينات التي تعاني من نقصها بشكل شائع، نظرًا لوجودها في الكثير من الأطعمة، خاصة الخضراوات والبيض.
فيتامين A
هذا الفيتامين ضروري لجهازك المناعي، كما أنه جيد لصحة الرئة والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أنه يساعد في الخصوبة.
ويمكن الحصول عليه من مصادر حيوانية مثل صفار البيض، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والكبدة، والأسماك الزيتية والزبدة، أو يمكنك العثور على شكل مختلف منه يسمى البيتا كاروتين في الفلفل والجزر والبرتقال والقرع، حيث يحول الجسم هذا النموذج إلى فيتامين A، حسب حاجته.
فيتامين D
يوصي بتناول 10 ميكروجرامات في اليوم، فهذا الفيتامين يساعد في تعزيز المناعة والمزاج والصحة العقلية، بالإضافة إلى تقوية العظام والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
الحصول على ما يكفي من فيتامين D يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض هشاشة العظام، كما يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع، ويمكن الحصول عليه من أشعة الشمس، ولزيادة مستوياتك من هذا الفيتامين يمكن التركيز على الأسماك الزيتية أو صفار البيض أو المشروم.
حمض الفوليك
تقول اختصاصية التغذية إن حمض الفوليك هو الشكل الصناعي للفولات فهو ضروري لصحة الهرمونات والدماغ ووظائف الكبد وللصحة الدموية، وتم العثور عليه في الأفوكادو والتوت والخضراوات الخضراء والبنجر والفاصوليا والبيض.