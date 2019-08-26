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لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

للحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فيتامينات الأطعمة
فيتامينات الأطعمة
كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
وللحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل، إلى جانب زيادة التركيز وتقوية الجهاز المناعي، لذا تعرف على الفيتامينات التي يحتاجها جسمك. فيتامين C  يحتوي فيتامين C على العديد من
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أطعمة-غنية-بالاستروجين

للحصول على الإستروجين النباتي..تناول الفواكه المجففة

هرمون الإستروجين من أهم الهرمونات الجنسية في جسم الإنسان، ولكن يوجد بشكل أساسي في جسم المرأة، حيث تعد المبايض هي المسئولة عن إنتاج معدلات عالية من الإستروجين، يتميز بعدة فوائد يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال يحافظ على مستويات الكوليسترول في الدم، ويحمي العظام بشكل جيد، كما أنه يعد مسئولًا عن تنظيم الدورة الشهرية بشكل كبير، إذ يجب الحرص الجيد على عدم انخفاض معدلاته في الدم، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا الهرمون، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
شاي-بالياسمين

يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، ويتميز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، ولا توجد له شهرة كبيرة، لكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
كيفية تنظيف القولون

عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
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