لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

للحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فيتامينات الأطعمة

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.

وللحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فمن المهم التنوع في النظام الغذائي، لأنه يقدم جميعها، ومن هنا يمكن الحصول على مزيد من الطاقة ويصبح المخ بصحة أفضل، إلى جانب زيادة التركيز وتقوية الجهاز المناعي، لذا تعرف على الفيتامينات التي يحتاجها جسمك. فيتامين C يحتوي فيتامين C على العديد من