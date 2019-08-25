ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

تحرير:كريم أحمد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

اتحاد الكرة

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

من جانبه قال حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، إن قرار مركز التسوية والتحكيم غير نافذ وغير ملزم للجبلاية، موضحًا أن نص الحكم جاء بوقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم الماضي، وذلك مؤقتًا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة. وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن