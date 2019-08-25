رياضة

ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

تحرير:كريم أحمد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
من جانبه قال حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، إن قرار مركز التسوية والتحكيم غير نافذ وغير ملزم للجبلاية، موضحًا أن نص الحكم جاء بوقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم الماضي، وذلك مؤقتًا لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة. وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن
اقرأ المزيد
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
الامطار-تتسبب-فى-اكروبات-فى-قمة-الدورى‎ (9)

هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
عمرو-الجناينى-1

المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
اقرأ المزيد من الأخبار
الامطار-تتسبب-فى-اكروبات-فى-قمة-الدورى‎ (9)

هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
ميتشو 3

ميتشو يبدأ مهمته في الزمالك بجلسة مع اللاعبين

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميًّا، حيث تواجد بملعب النادي بميت عقبة، لقيادة تدريبات الفارس الأبيض المقامة حاليًّا، ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب، وأحمد عبدالرءوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين شرح لهم خطة أول تدريب له، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح، وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org