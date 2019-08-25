القبض على المتهم بذبح أمين شرطة في مصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

سكين- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مسجل خطر لقيامه بقتل أمين شرطة طعنا بسكين، بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة مصر القديمة يفيد بقيام مسجل خطر بالتعدي على أمين شرطة بسلاح أبيض أثناء خدمته بمجمع الكنائس بدائرة القسم. على الفور انتقل الرائد حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى المكان، وبالفحص تبين وفاة أمين شرطة، أثر تعدي مسجل خطر عليه بسلاح أبيض، ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال، وتمكنت قوات الأمن من مطاردة المتهم والقبض عليه.

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، لمعاينة مقتل أمين الشرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك. واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة