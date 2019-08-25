جريمة

القبض على المتهم بذبح أمين شرطة في مصر القديمة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
سكين- صورة أرشيفية
سكين- صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مسجل خطر لقيامه بقتل أمين شرطة طعنا بسكين، بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة مصر القديمة يفيد بقيام مسجل خطر بالتعدي على أمين شرطة بسلاح أبيض أثناء خدمته بمجمع الكنائس بدائرة القسم. على الفور انتقل الرائد حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى المكان، وبالفحص تبين وفاة أمين شرطة، أثر تعدي مسجل خطر عليه بسلاح أبيض، ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال، وتمكنت قوات الأمن من مطاردة المتهم والقبض عليه.
انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام الأول، لمعاينة مقتل أمين الشرطة بمحيط مسجد عمرو بن العاص، وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك. واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة
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سرقة-السيارات (3)

سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
سجن (2)

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
جثة-طفل

ذنب «فارس».. عشماوي ينهي رحلة تعذيب «ملاك التبين»

ماذا اقترف «فارس» ليلحق بتعداد الضحايا في جرائم أزواج الأمهات؟ ماذا فعل هذا الطفل الصغير ليصبح جثة هامدة؟ ما الجرم الذي ارتكبه ليلقى مصيره بهذه الطريقة البشعة؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أزاحت عنها محكمة جنايات القاهرة الستار خلال حكمها بالإعدام على عاطل بمنطقة التبين والمؤبد لزوجته، إذ كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن زوج الأم الجاني هو من قتل الصغير، صاحب الخمس سنوات، بدم بارد، بعد وصلة من الضرب المستمر والتعذيب، إلا أن قضاء الله في الأرض اقتص لدماء «فارس».
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النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
قوات-الشرطة (3)

ضبط 2 طن بانجو في منطقة صحراوية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته قرابة 2 طن من نبات البانجو المخدر، بعد ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويتخذ من منطقة الظهير الصحراوى المتاخمة لمدينة فايد بدائرة مركز شرطة فايد، مكاناً لإخفاء تلك المواد.
اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
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