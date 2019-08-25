بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).

فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور، وكاد أن يتقدم على إيتوال في الدقيقة 15 عن طريق إيريك تراوري الذي أهدر هدفا مؤكدًا، وفي الدقيقة 21، اضطر ديسابر مدرب بيراميدز إلى إجراء تغيير اضطراريًا، بعد تعرض عبد الله بكري للإصابة، وشارك أحمد أيمن منصور بدلًا منه. وفي الدقيقة 32 سجل إسلام عيسى المنتقل في هذا