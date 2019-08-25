رياضة

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
بيراميدز
بيراميدز
حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور، وكاد أن يتقدم على إيتوال في الدقيقة 15 عن طريق إيريك تراوري الذي أهدر هدفا مؤكدًا، وفي الدقيقة 21، اضطر ديسابر مدرب بيراميدز إلى إجراء تغيير اضطراريًا، بعد تعرض عبد الله بكري للإصابة، وشارك أحمد أيمن منصور بدلًا منه. وفي الدقيقة 32 سجل إسلام عيسى المنتقل في هذا
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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المستشار القانوني للجبلاية يرد على الغاء الهبوط

كشف حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوط أندية نجوم المستقبل وبتروجت والداخلية غير نافذ وغير ملزم للجبلاية. وأعلن أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
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مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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نقل محمود علاء للمستشفى بعد الإصابة في لقاء القمة

قام الجهاز الطبي لنادي الزمالك بنقل محمود علاء مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث اصطدم مدافع الزمالك بالرأس مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في إحدى الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة وخضع اللاعب للعلاج، ثم عاد مرة أخرى للملعب قبل أن يفقد الوعي مرة أخرى ويتم استبداله.
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رسالة مثيرة من تركي آل الشيخ: 72 ساعة حاسمة

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق الجدل بعدما وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" 72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام القادمة، وسادت حالة من الجدل في التعليقات على منشور آل الشيخ البعض توقع عودته إلى نادي بيراميدز من جديد، والبعض الآخر توقع نيته في إعلان ناديه الجديد. ورحل تركي آل الشيخ نهائيًا عن نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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