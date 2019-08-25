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Realme تكشف عن أول كاميرا رباعية 64 ميجا بكسل بالهند

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م
كاميرا ريل مي
كاميرا ريل مي
عقدت شركة realme حدثا كبيرا تحت عنوان "Leap to Quad Camera" للإعلان عن الكاميرا الرباعية الخاصة بها، وهذا خلال قمة الهند، التي استضافتها مدينة نيودلهي، حيث تم عرض عدد من الهواتف المزودة بكاميرا رباعية، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق أولى الأنشطة التجريبية العامة لموديلات الهواتف المزودة بالكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل؛ مما أتاح لوسائل الإعلام المشاركة فرصة اختبار أحدث تكنولوجيا التصوير، وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن فريقها الخاص بالبحث الخاص بتقنيات التصوير والتطوير لأول مرة.
وفي الحفل الخاص بابتكار الكاميرا، ألقى المدير التنفيذي لشركة realme India  مادهاف شيث كلمته، وهي أنه من المقرر أن توزع شركة realme سلسلة منتجاتها التي تأتي بالكاميرات الرباعية في النصف الثاني من هذا العام، كما ستطلق مجموعة متنوعة من الهواتف الجديدة المجهزة بحلول رائعة وهي الكاميرات الرباعية، والتي
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