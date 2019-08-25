دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م

دي ليخت

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".

وواصل دي ليخت حديثه، قائلا: "بالطبع كنت أتمنى المشاركة كأساسي أمام بارما.. أحترم قرار المدرب بكل تأكيد وعلي القتال من أجل مركزي، يجب أن أكون أكثر واقعية، مازلت في مرحلة الاندماج في إيطاليا". واختتم الدولي الهولندي تصريحاته، قائلا: "الثنائي الذي لعب أمام بارما، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني من أقوى