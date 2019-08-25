رياضة

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
دي ليخت
دي ليخت
أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
وواصل دي ليخت حديثه، قائلا: "بالطبع كنت أتمنى المشاركة كأساسي أمام بارما.. أحترم قرار المدرب بكل تأكيد وعلي القتال من أجل مركزي، يجب أن أكون أكثر واقعية، مازلت في مرحلة الاندماج في إيطاليا". واختتم الدولي الهولندي تصريحاته، قائلا: "الثنائي الذي لعب أمام بارما، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني من أقوى
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الأشعة تحدد إصابة لاعب الزمالك ومدة غيابه

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حسن لاعب وسط الفريق أثبتت إصابته بجزع خفيف في الركبة وقرر الجهاز الفني منحه راحة بناء على تعليمات طبيب الفريق على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية حيث تم استبدال اللاعب في الشوط الأول بسبب الإصابة ووفقا للمصدر فإن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع ولن يلحق بلقاء المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر.
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يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
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كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

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كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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رونالدو: لكل بداية نهاية ولن أستمر مدى الحياة

تتواصل التتويجات في ملاحقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدة، وكان آخرها الفوز بجائزة "الأسطورة" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الإثنين، وبعد عودته من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بدا رونالدو كما لو كان في منزله بالفعل من خلال السعادة الكبيرة التي ظهرت على وجهه أثناء تسلم الجائزة، وكان للنجم البرتغالي بعض الوقت لإجراء حوار مطول مع الصحيفة الإسبانية للحديث عن فترته السابقة في ريال مدريد وأهدافه مع يوفنتوس، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:
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