رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

محمد شريف

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح توفيق أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر.

وعلمت «التحرير» أن الأهلي سيحصل على مليون و 500 ألف جنيه نظير إعارة اللاعب لإنبي، بالإضافة إلى وضع بند في التعاقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي. من جانبه أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي إن محمد شريف إضافة جيدة للفريق مع اللاعبين المتواجدين بالخط الأمامى وإن ضمه جاء بناءً