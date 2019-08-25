رياضة

رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
محمد شريف
محمد شريف
أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح توفيق أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر.
وعلمت «التحرير» أن الأهلي سيحصل على مليون و 500 ألف جنيه نظير إعارة اللاعب لإنبي، بالإضافة إلى وضع بند في التعاقد يمنع مشاركة اللاعب أمام الأهلي. من جانبه أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي إن محمد شريف إضافة جيدة للفريق مع اللاعبين المتواجدين بالخط الأمامى وإن ضمه جاء بناءً
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الأشعة تحدد إصابة لاعب الزمالك ومدة غيابه

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حسن لاعب وسط الفريق أثبتت إصابته بجزع خفيف في الركبة وقرر الجهاز الفني منحه راحة بناء على تعليمات طبيب الفريق على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية حيث تم استبدال اللاعب في الشوط الأول بسبب الإصابة ووفقا للمصدر فإن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع ولن يلحق بلقاء المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر.
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توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

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أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
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