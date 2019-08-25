رياضة

توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
توتنهام
توتنهام
سقط فريق توتنهام للمرة الأولى أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام هوتسبر» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. سجل اللاعب جويلينتون، هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، من تمريرة للغاني كريستيان أتسو، سددها على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، معلنا تقدم فريقه بنتيجة 1- 0 قبل أن ينتهي الشوط الأول دون أي جديد.
وفي الشوط الثاني حاول الفريق اللندني بقيادة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إدراك هدف التعادل، ودفع بالنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، ثم بالأرجنتيني إيريك لاميلا، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه ستيف بروس، محققا فوزه الأول هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع نيوكاسل يونايتد
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الأشعة تحدد إصابة لاعب الزمالك ومدة غيابه

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حسن لاعب وسط الفريق أثبتت إصابته بجزع خفيف في الركبة وقرر الجهاز الفني منحه راحة بناء على تعليمات طبيب الفريق على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية حيث تم استبدال اللاعب في الشوط الأول بسبب الإصابة ووفقا للمصدر فإن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع ولن يلحق بلقاء المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر.
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رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم، وأوضح توفيق أن النادي الأهلي وافق على إعارة محمد شريف إلى إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين. صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018، وشارك في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
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جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو: أنا لست كميائيا.. ولوسيلسو غير مستعد

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام الإنجليزى عن مدى جاهزية لو سيلسو المنضم حديثا لصفوف السبيرز للمشاركة فى مباريات توتنهام المقبلة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتى ستقام على ملعب توتنهام فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإنجليزى (البريميرليج) . وقال بوكيتينو:" لو سيلسيو يتدرب بشكل جيد لكن ليس مستعدا بعد للمشاركة، اللاعب كان فى إجازة طويلة بعد مشاركته فى بطولة كوبا أمريكا، لم يتدرب كثيرا وما زال يحتاج للكثير من الوقت".
بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
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