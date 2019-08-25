توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

توتنهام

سقط فريق توتنهام للمرة الأولى أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام هوتسبر» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. سجل اللاعب جويلينتون، هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، من تمريرة للغاني كريستيان أتسو، سددها على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، معلنا تقدم فريقه بنتيجة 1- 0 قبل أن ينتهي الشوط الأول دون أي جديد.

وفي الشوط الثاني حاول الفريق اللندني بقيادة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إدراك هدف التعادل، ودفع بالنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، ثم بالأرجنتيني إيريك لاميلا، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل يونايتد بقيادة مدربه ستيف بروس، محققا فوزه الأول هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع نيوكاسل يونايتد