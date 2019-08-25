محمد إبراهيم على رأس قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

المقاصة

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، بنسخة (2018- 2019)، وشهدت القائمة تواجد محمد إبراهيم القادم من صفوف الفارس الأبيض، ويغادر الفريق الفيومي القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الإثنين، متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

وجاءت قائمة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود حمدي، محمد كوكو. خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد عبدالعزيز "مودي"، شريف حازم، هاني سعيد، عاصم سعيد، أحمد ياسين، أحمد محسن. خط الوسط: مصطفى شبيطة، صلاح ريكو، خالد اوتشو، باولن فوافي، ميدو جابر، محمد إبراهيم، صلاح عاشور. خط الهجوم: أودو