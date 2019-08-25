رياضة

محمد إبراهيم على رأس قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
المقاصة
المقاصة
أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، بنسخة (2018- 2019)، وشهدت القائمة تواجد محمد إبراهيم القادم من صفوف الفارس الأبيض، ويغادر الفريق الفيومي القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الإثنين، متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.
وجاءت قائمة المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود حمدي، محمد كوكو. خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد عبدالعزيز "مودي"، شريف حازم، هاني سعيد، عاصم سعيد، أحمد ياسين، أحمد محسن. خط الوسط: مصطفى شبيطة، صلاح ريكو، خالد اوتشو، باولن فوافي، ميدو جابر، محمد إبراهيم، صلاح عاشور. خط الهجوم: أودو
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وفاة ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق بالزمالك

توفى مساء اليوم الأحد، ممدوح هاشم المدير الفني السابق لفريق اليد بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بعد صراع طويل مع المرض، وهو والد محمد ممدوح لاعب الزمالك وفريق مونبيليه الفرنسي السابق ولاعب فريق بوخارست الروماني حاليا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر غد الإثنين بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بعدها يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة، كان أحمد الأحمر نجم الزمالك في كرة اليد قد أعلن عن وفاة ممدوح هاشم عبر حسابه على إنستجرام.
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رئيس المقاصة يكشف أسرار بيع أنطوي لبيراميدز

كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن أسرار اختيارات صفقات الفريق التى تم التعاقد معها في الموسم الجديد، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي كان شريكًا في اختيارات كل اللاعبين، وتم الاتفاق على المراكز التي تحتاج للتدعيم، وعلى الفور تم التعاقد مع اللاعبين لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، موضحًا أنه تم التركيز على اختيار اللاعبين أصحاب الخبرات للتعاقد معهم، للاستفادة من الخبرات التي يتمتعون بها، خلال الموسم الجديد.
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تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
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المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
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محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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