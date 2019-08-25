الأشعة تحدد إصابة لاعب الزمالك ومدة غيابه

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

محمد حسن

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حسن لاعب وسط الفريق أثبتت إصابته بجزع خفيف في الركبة وقرر الجهاز الفني منحه راحة بناء على تعليمات طبيب الفريق على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية حيث تم استبدال اللاعب في الشوط الأول بسبب الإصابة ووفقا للمصدر فإن اللاعب سيغيب لمدة أسبوع ولن يلحق بلقاء المقاصة في دور الـ8 بكأس مصر.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة (13- 0 )، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية، وفقًا للقرعة التي أجريت منذ عدة أسابيع ماضية، بعد فوز الأخير على فريق أويلرز بطل ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.