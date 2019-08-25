سقوط صواريخ من غزة على إسرائيل.. و«نصر الله» يتوعد الاحتلال

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

صواريخ - صورة أرشيفية

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء غزة ناتجة عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ فلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة. من جهته، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة اليوم، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".

وأوضح نصر الله أن الطائرة المسيرة الأولى نظامية، وخاصة بالمهام الاستطلاعية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة لهدف في ضاحية بيروت الجنوبية، كان من المخطط أن تضربه الطائرة الثانية التي وصفها بـ"العسكرية الانتحارية".وأشار إلى أن الدرون الأول تم إسقاطه من قبل شبان محليين قاموا بقذفه بالحجارة،