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سقوط صواريخ من غزة على إسرائيل.. و«نصر الله» يتوعد الاحتلال

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
صواريخ - صورة أرشيفية
صواريخ - صورة أرشيفية
أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء غزة ناتجة عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ فلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة. من جهته، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة اليوم، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
وأوضح نصر الله أن الطائرة المسيرة الأولى نظامية، وخاصة بالمهام الاستطلاعية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة لهدف في ضاحية بيروت الجنوبية، كان من المخطط أن تضربه الطائرة الثانية التي وصفها بـ"العسكرية الانتحارية".وأشار إلى أن الدرون الأول تم إسقاطه من قبل شبان محليين قاموا بقذفه بالحجارة،
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حراك-الريف

إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن. فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

إسرائيل تنشر قواتها على الحدود اللبنانية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قواته على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين إسرائيليتين فوق معقل ميليشيات حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال كثَف من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة. وأضافت الوكالة أن آليات عسكرية من نوع "هامر" شوهدت في منطقة العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة.
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
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مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
نتنياهو

نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء، أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع.
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