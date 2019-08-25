جريمة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
كشفت التحريات، عن أنه في أثناء قيام 3 أشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول بقرية الرفاعي بالعياط شاهدهم الأهالي فقاموا بمطاردتهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فانهال العشرات عليه بالضرب بالأيدي والركل حتى أصيب بحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته. تمكنت قوات الأمن من
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طعن-بالسكين

القبض على المتهم بذبح أمين شرطة في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مسجل خطر لقيامه بقتل أمين شرطة طعنا بسكين، بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة مصر القديمة يفيد بقيام مسجل خطر بالتعدي على أمين شرطة بسلاح أبيض أثناء خدمته بمجمع الكنائس بدائرة القسم. على الفور انتقل الرائد حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى المكان، وبالفحص تبين وفاة أمين شرطة، أثر تعدي مسجل خطر عليه بسلاح أبيض، ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال، وتمكنت قوات الأمن من مطاردة المتهم والقبض عليه.
سرقة-السيارات (3)

سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
سجن (2)

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
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النصاب

60 حكما و300 مليون.. القبض على أخطر نصاب بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في القبض على "نصاب خطير" صاحب شركة للمقاولات والاستثمار العقاري، بعد سقوطه في قبضة المباحث، إذ تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتواجد "محمد ط." 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، داخل مقر شركته بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكما قضائيا: "نصب واحتيال وتبديد وشيكات"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية.
مذبحة-الحوامدية‎ (3)

ماذا حدث قبل مذبحة الحوامدية بدقائق؟ (تفاصيل جديدة)

كواليس جديدة كشفها شاهد عيان عن جريمة ذبح شقيقتين على يد والدهما التي استيقظ عليها قاطنو مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة، وكشف أحد الشهود عن أن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بنحو 15 دقيقة كان يسير صحبة ابنتيه خالي اليدين لكن يسبقهما بخطوات مرتديا عباءة، وتمسك إحدى الضحيتين "كيسا" به مأكولات وكانتا ترتديان إسدال الصلاة، مشيرا إلى أن المجني عليهما لم تبد عليهما علامات خوف أو قلق وكانتا تسيران بشكل عادي واتجهتا رفقة أبيهما ناحية مشتل بجوار ترعة الجيزاوية -محل الواقعة- وجلس بجوار الجثتين وأبلغ قسم الشرطة الذي يبعد خطوات عن مسرح الجريمة.
سرقة-خزنة-فلوس

سرقت شركة بترول.. سقوط عصابة «شقاوة والفخم» بالقليوبية

لم تهدأ أجهزة البحث بمديرية أمن القليوبية على مدار شهرين كاملين حتى حددت هوية المتهمين فى حادث سرقة مبلغ كبير من خزينة شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول فمنذ أن تلقى مركز شرطة بنها بلاغا بالحادث وبدأت عملية البحث والتحري واستخدام العناصر السرية لجمع المعلومات وكل أدوات البحث حتى حددت الجناة وألقت القبض عليهم من خلال أكمنة أعدت لهم أثناء ترددهم لممارسة نشاطهم الإجرامى لتحقيق حلم الثراء السريع من المال الحرام فكانت نهايتهم خلف القضبان.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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