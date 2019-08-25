علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

صورة أرشيفية

لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

كشفت التحريات، عن أنه في أثناء قيام 3 أشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول بقرية الرفاعي بالعياط شاهدهم الأهالي فقاموا بمطاردتهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فانهال العشرات عليه بالضرب بالأيدي والركل حتى أصيب بحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته. تمكنت قوات الأمن من