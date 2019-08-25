رياضة

ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
ميلان
ميلان
خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.
هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 73، عن طريق رودريجو بيساو، الذي استقبل عرضية رودريجو دي، من أول لمسة له بعد 25 ثانية فقط من مشاركته، بتسديدة في الشباك.  فريق ميلان خسر 5 مرات في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإيطالي، في آخر 8 مواسم، في المقابل نجح أودينيزي في تحقيق الفوز الرابع له على ميلان
اقرأ المزيد
ممدوح- هاشم‎

وفاة ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق بالزمالك

توفى مساء اليوم الأحد، ممدوح هاشم المدير الفني السابق لفريق اليد بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بعد صراع طويل مع المرض، وهو والد محمد ممدوح لاعب الزمالك وفريق مونبيليه الفرنسي السابق ولاعب فريق بوخارست الروماني حاليا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر غد الإثنين بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بعدها يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة، كان أحمد الأحمر نجم الزمالك في كرة اليد قد أعلن عن وفاة ممدوح هاشم عبر حسابه على إنستجرام.
اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
قناة الأهلي

حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ماتيس دي ليخت

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
يوفنتوس‎

نجم يوفنتوس: الفوز على بارما؟ مازلنا بحاجة للتطور

أكد أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة لمزيد من التطور في المرحلة القادمة، على المستويين الفني والبدني، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه البيانكونيري على بارما يضعه على الطريق الصحيح. وافتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020 بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونيرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يفتتح الدورى بالفوز على بارما

افتتح فريق يوفنتوس مبارياته في مسابقة الدورى الإيطالى بالفوز على نظيره فريق بارما، بهدف دون رد، وذلك فى المباراة التى أقيمت على ملعب إنيو تارديني، وسجل لصالح السيدة العجوز جورجيو كيليني مدافع البيناكونرى. ويعد هذا الفوز العاشر للتوالى على فريق بارما، حيث لم يخسر فى آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. ودخل اليوفى المباراة بدون ماوريسيو سارى المدير الفنى للسيدة العجوز وذلك بسبب الإصابة بالتهاب رئوى أبعده عن المباراة.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org