ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

ميلان

خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 73، عن طريق رودريجو بيساو، الذي استقبل عرضية رودريجو دي، من أول لمسة له بعد 25 ثانية فقط من مشاركته، بتسديدة في الشباك. فريق ميلان خسر 5 مرات في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإيطالي، في آخر 8 مواسم، في المقابل نجح أودينيزي في تحقيق الفوز الرابع له على ميلان