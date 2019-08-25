حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

قناة الأهلي

تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.

وتابع رئيس قناة الأهلي: "القناة ستواصل بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد ببرنامج "ملعب الأهلي"، الذي يقدمه إسلام الشاطر". الحريق تسبب في عدم إذاعة برنامج الأهلي الليلة الذي يقدمه الثلاثي محمد الجندي ومحمد سعيد وخالد العوضي؛ مما أدى إلى اضطرار إدارة القناة لإذاعة حلقة