حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر
تحرير:أحمد سعيد
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
قناة الأهلي
تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة.
وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد.
وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
وتابع رئيس قناة الأهلي: "القناة ستواصل بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد ببرنامج "ملعب الأهلي"، الذي يقدمه إسلام الشاطر".
الحريق تسبب في عدم إذاعة برنامج الأهلي الليلة الذي يقدمه الثلاثي محمد الجندي ومحمد سعيد وخالد العوضي؛ مما أدى إلى اضطرار إدارة القناة لإذاعة حلقة
وتابع رئيس قناة الأهلي: "القناة ستواصل بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد ببرنامج "ملعب الأهلي"، الذي يقدمه إسلام الشاطر".
الحريق تسبب في عدم إذاعة برنامج الأهلي الليلة الذي يقدمه الثلاثي محمد الجندي ومحمد سعيد وخالد العوضي؛ مما أدى إلى اضطرار إدارة القناة لإذاعة حلقة من برنامج "سهرة مع" الذي أذيع أمس وكان ضيفه عماد متعب نجم الأهلي السابق مع إسلام الشاطر، والذي أكد خلالها أنه سيلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها.
وأكد أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.