رياضة

حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
وتابع رئيس قناة الأهلي: "القناة ستواصل بث برامجها على الهواء بداية من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد ببرنامج "ملعب الأهلي"، الذي يقدمه إسلام الشاطر". الحريق تسبب في عدم إذاعة برنامج الأهلي الليلة الذي يقدمه الثلاثي محمد الجندي ومحمد سعيد وخالد العوضي؛ مما أدى إلى اضطرار إدارة القناة لإذاعة حلقة
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وفاة ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق بالزمالك

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رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لإنبي

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ناصر-ماهر

أول تعليق من ناصر ماهر عقب رحيله لسموحة

في أول تعليق عقب انتقاله لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ودع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمدلله تم انتقالي لمدة موسم على سيبل الإعارة إلى نادي سموحة الكبير خطوة مهمة وأتمنى التوفيق من ربنا". وتابع: "أشكر النادي الأهلي وكل من انتقدني وكل من اتكلم عليا بشكل كويس ولو في حد اتكلم عليا بشكل مش كويس أنا بشكركم لأني فعلا اتعلمت وفهمت حاجات مهمة أوي في حياتي خلال السنة دي داخل النادي الأهلي العظيم".
لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
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