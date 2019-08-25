أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وشهد الشوط الثاني مزيدا من الخطورة من لاعبي الروخي بلانكوس سعيا وراء تسجيل هدف التقدم، وسط تألق دفاع ليجانيس، قبل أن يتمكن فيتولو من خطف المبادرة لأتلتيكو في الدقيقة 71 بعد انطلاقة رائعة للنجم البرتغالي جواو فيليكس، ممررا الكرة لفيتولو الذي سدد الكرة في الشباك معلنا تقدم رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني. بهذا