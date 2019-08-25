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تدمير 6 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على السعودية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
صاروخ بالستي - صورة أرشيفية
صاروخ بالستي - صورة أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي من صعدة باتجاه جازان في السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات دون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.
وأضاف تركي المالكي، أن ذلك يُثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان
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القصف-بالصواريخ

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
قصف-صواريخ

سقوط صواريخ من غزة على إسرائيل.. و«نصر الله» يتوعد الاحتلال

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء غزة ناتجة عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ فلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة. من جهته، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة اليوم، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
حراك-الريف

إسقاط الجنسية.. آخر أوراق قادة حراك المغرب

عادت قضية "حراك الريف" في المغرب إلى الضوء من جديد بعد إعلان قادة الحراك من خلف القضبان عن خطوة تصعيدية جديدة، بمطالبتهم بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، بعد أن فشلت كل المحاولات التي باشرتها شخصيات متعددة، وعدم نجاح كل خطوات الإضراب عن الطعام والخطابات التي بثت من داخل السجن. فقد طالب ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف الذي هز شمال المغرب خلال عامي 2016 و2017، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة ناشطين محتجزين مثله، هم نبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكريا أضهشور ومحمد الحاكي وسمير إيغيد، وهم جميعا يقبعون بالسجن بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
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تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، وفقا لـ"رويترز". وذكر مصدر عسكري حوثي أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة"، بحسب فضائية المسؤة التليفزيونية. كان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الأحد، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية، في حين أعلنت المملكة تصديها لتلك المحاولات الإرهابية.
قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
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