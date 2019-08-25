تدمير 6 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على السعودية

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

صاروخ بالستي - صورة أرشيفية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي من صعدة باتجاه جازان في السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات دون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.

وأضاف تركي المالكي، أن ذلك يُثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان