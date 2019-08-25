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استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي بسبب الترقيات

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
أردوغان
أردوغان
أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، استقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب، بحسب "سكاي نيوزر عربية". وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن ذلك جاء احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، بعد أن انتقد الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش. وكانت العديد من الأوساط العسكرية قد انتقدت قرارات أردوغان في هذا الشأن، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.
وأشارت إلى أن القرارات الأخيرة أحالت معظم القيادات التي دافعت عن الجيش خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016 إلى التقاعد، وقامت بترقية ضباطا غير جديرين إلى مناصب عليا في الجيش التركي.وذكرت وسائل إعلام تركية أن عدد هؤلاء الجنرالات والضباط الغاضبين في ازدياد وتوقعت طلب المزيد منهم إحالته إلى التقاعد
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بدء محادثات بين إيران وفرنسا.. وترامب يرفض التعليق

بدأت اليوم الأحد، محادثات بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في بلدة بياريتس الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة السبع. ووصل وزير الخارجية الإيراني بشكل مفاجئ، إلى مدينة بياريتس، حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول المشاركة في الاجتماع الذي يأخذ الملف الإيراني فيه حيزًا كبيرا من النقاشات، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله: إن "الطائرة الإيرانية التي هبطت في بياريتس بفرنسا كانت تقل وزير الخارجية محمد جواد ظريف".
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5 قتلى جراء اصطدام مروحية بطائرة فوق جزيرة إسبانية

أعلنت خدمة الطوارئ الإسبانية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق جزيرة مالوركا الإسبانية. وشهد العالم عددا من حوادث الطيران المروعة، منذ بداية العام الجاري، وسجلت أحدث مأساة، بسقوط طائرة بنغالية، في مطار كثماندو بنيبال، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، بينما جرى إنقاذ 17 آخرين. وبدأت حوادث الطيران في 2018، بانزلاق طائرة تركية تابعة لشركة "بيغاسوس"، من المدرج إلى الحافة، في مطار طرابزون، شمالي تركيا، لكن الركاب المئة والثمانية والستين نجوا من الكارثة.
كيم-جونج-أون

ألمانيا تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، عن إدانتها إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ قصيرة المدى، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال بيان صادر عن الخارجية الألمانية، "نحن ندين تكرار كوريا الشمالية لاختبار الصواريخ قصيرة المدى، وهو ما ينتهك القانون الدولي"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأوضح البيان "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".
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هل تورط ناقلة النفط الإيرانية تركيا في عقوبات جديدة؟

لا يزال مصير ناقلة النفط الإيرانية الشهيرة "جريس 1"، والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ترغب في متابعة خط سيرها للوقوف على الوجهة النهائية لها، بعد أن أطلق سراحها من الاحتجاز الذي دام لأكثر من شهر في جبل طارق. وخلال الأيام القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير وضع الناقلة وتحركاتها المختلفة، والتي لا تزال تتحرك في سواحل البحر المتوسط، حيث ظهرت العديد من التكهنات بشأن مصيرها ووجهتها النهائية، ما قد يحمل تبعات غير جيدة للبلد المستضيف.
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
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صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
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