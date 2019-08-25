استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي بسبب الترقيات

تحرير:وكالات ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

أردوغان

أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، استقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب، بحسب "سكاي نيوزر عربية". وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن ذلك جاء احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان، بعد أن انتقد الجنرالات قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش. وكانت العديد من الأوساط العسكرية قد انتقدت قرارات أردوغان في هذا الشأن، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.

وأشارت إلى أن القرارات الأخيرة أحالت معظم القيادات التي دافعت عن الجيش خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016 إلى التقاعد، وقامت بترقية ضباطا غير جديرين إلى مناصب عليا في الجيش التركي.وذكرت وسائل إعلام تركية أن عدد هؤلاء الجنرالات والضباط الغاضبين في ازدياد وتوقعت طلب المزيد منهم إحالته إلى التقاعد