وفاة ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق بالزمالك

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

محمد ممدوح هاشم مع والده الراحل

توفى مساء اليوم الأحد، ممدوح هاشم المدير الفني السابق لفريق اليد بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بعد صراع طويل مع المرض، وهو والد محمد ممدوح لاعب الزمالك وفريق مونبيليه الفرنسي السابق ولاعب فريق بوخارست الروماني حاليا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر غد الإثنين بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بعدها يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة، كان أحمد الأحمر نجم الزمالك في كرة اليد قد أعلن عن وفاة ممدوح هاشم عبر حسابه على إنستجرام.

وكان ممدوح هاشم من أبرز لاعبي الزمالك في كرة اليد خلال فترة السبعينيات مع مصطفى الأحمر والد أحمر الأحمر نجم الزمالك الحالي والعديد من نجوم اللعبة في هذه الفترة، كما تولى تدريب الزمالك وحقق معه العديد من البطولات. وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا ينعي فيه رئيس قطاع الناشئين لكرة اليد بالنادي جاء