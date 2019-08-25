رياضة

وفاة ممدوح هاشم نجم كرة اليد السابق بالزمالك

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
محمد ممدوح هاشم مع والده الراحل
محمد ممدوح هاشم مع والده الراحل
توفى مساء اليوم الأحد، ممدوح هاشم المدير الفني السابق لفريق اليد بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بعد صراع طويل مع المرض، وهو والد محمد ممدوح لاعب الزمالك وفريق مونبيليه الفرنسي السابق ولاعب فريق بوخارست الروماني حاليا، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر غد الإثنين بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بعدها يتم دفن جثمان الراحل بمقابر العائلة، كان أحمد الأحمر نجم الزمالك في كرة اليد قد أعلن عن وفاة ممدوح هاشم عبر حسابه على إنستجرام.
وكان ممدوح هاشم من أبرز لاعبي الزمالك في كرة اليد خلال فترة السبعينيات مع مصطفى الأحمر والد أحمر الأحمر نجم الزمالك الحالي والعديد من نجوم اللعبة في هذه الفترة، كما تولى تدريب الزمالك وحقق معه العديد من البطولات. وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا ينعي فيه رئيس قطاع الناشئين لكرة اليد بالنادي جاء
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اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
قناة الأهلي

حريق في قناة الأهلي يتسبب في إيقاف البث المباشر

تسبب ماس كهربائي بسيط فى تصاعد دخان كثيف غطّى استديو الهواء أثناء البث المباشر لبرنامج "كلام في الميديا" الذي يذاع عبر قناة النادي الأهلي، ولم ينتج عنه حدوث أي إصابات بين العاملين في القناة. وقال محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، إن الماس الكهربائي تسبب في امتلاء الاستديو بالدخان؛ ما تعذر معه استمرار برنامج "كلام في الميديا"، وتم قطع البث المباشر في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم الأحد. وأضاف العدل أن المسئولين عن الكهرباء والفنيين بمدينة الإنتاج الإعلامي سيطروا بالكامل على الماس الكهربائي.
ميلا- ساسولو‎

ميلان يسقط أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

خطف فريق أودينيزي فوزًا ثمينًا من نظيره ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "ملعب الفريولي"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، وجاء هدف الفوز عن طريق رودريجو بيكاو، في الدقيقة 73، الفوز رفع رصيد أودينيزي إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر ويوفنتوس الوصيف، في المقابل فشل ميلان في تحقيق أي نقاط ويقبع في المركز التاسع عشر والأخير، بعدما أنهى موسمه الماضي في الخامس.
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نادي الزمالك 2

رسميًّا.. إقالة أيمن حافظ من الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة أيمن حافظ منسق الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأزمة التي نشبت مع أمير عزمي المدرب المساعد للفريق، قبل مباراة الإسماعيلي، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدف، ليقرر أمير التقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته، وخلال مواجهة القمة التي تقام حاليا على ملعب برج العرب بين قطبي الكرة المصرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، رفع مسؤولو الأبيض اسم حافظ من القائمة "السكور شيت"، التي تحضر لقاء القمة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

القمة 118.. محمد إبراهيم يقود الزمالك أمام الأهلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيبدأ به مواجهة الأهلي، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي حسمها الأهلي لصالحه من الجولة الماضية بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما احتل الزمالك المركز الثاني رسميًّا بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي والمؤجل من الجولة الـ27.
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (7)

القمة118.. الأهلى بالقوة الضاربة أمام الزمالك

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمى الذي سيخوض به المواجهة أمام نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، يقود المباراة تحكيميا طاقم مجري بقيادة فرانس كاراكو، ويعاونه كل من شتيفان ألبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدم فوركش (حكمًا رابعا). وتعد هذه المباراة هى القمة رقم (118) بين الأهلي وغريمه الزمالك، ويأمل كلا الفريقان الفوز بالمواجهة لتأكيد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الذي فاز به الأهلي.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

مغربي جديد على أعتاب الانضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على توقيع لاعب مغربي جديد، خلال فترة الساعات القليلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، لدعم هجوم الأبيض في الموسم المقبل (2019-2020)، وأوضحت مصادر وفقًا للتقارير المغربية، أن محمد أوناجم، مهاجم الوداد المغربي، هو اللاعب الذي اقترب من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الزمالك التعاقد مع أوناجم، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي).
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