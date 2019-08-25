رياضة

خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
وواصل خبير اللوائح حديثه، قائلا: "مجلس الجبلاية أهمل هذا النزاع، لإرباك الكرة المصرية ووضعها في مأزق، لأنه عندما يتم إلغاء الهبوط يترتب عليه إلغاء نتيجة المسابقات كلها وإلغاء الدورى فى الموسم الماضى". وأضاف: "القضية رفعت منذ شهرين واتحاد الكرة لديه مستندات من الممكن أن يقدمها، ولا يتم الحكم فيها مثلما
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كرة يد.. مصر تتأهل لدور الثمانية بالألعاب الإفريقية

واصل المنتخب الوطني للشباب انتصاراته بدورة الألعاب الإفريقية وتغلب على المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة اليد بنتيجة (32- 27)، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (17- 13)، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى التي يتواجد بها برصيد 6 نقاط، يليه المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد نقطتين، وزامبيا بدون أية نقاط، وسيلتقي المنتخب المصري مع رابع المجموعة الثانية منتخب نيجيريا يوم الإثنين المقبل.
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باريس سان جيرمان يسحق تولوز برباعية

تمكن باريس سان جيرمان، من تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه تولوز، بنتيجة 4- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. واستطاع فريق العاصمة الفرنسية بهذا الفوز أن يداوي جراح سقوطه في الجولة الماضية أمام ستاد رين، بهدفين مقابل هدف. وجاء أول أهداف باريس سان جيرمان عن طريق الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماتيو جونزالفيز الهدف الثالث في الدقيقة 55.
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برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
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بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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طاهر: تركت في الزمالك حارسا سيكون الأفضل في مصر

وجه أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمسئولي القلعة البيضاء، على وجوده طوال الفترة الماضية مع الفريق، بعد رحيله عن الجهاز الفني للفارس الأبيض ويعوضه المدرب الصربي مومير كيريتش رفقة مواطنه ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر مسؤولي الزمالك على وجودي طوال الفترة الماضية رفقة الفريق، والثقة الكبيرة التي تلقيتها.. العمل في الزمالك تحت أي ظرف وأي مسمى لا ينقص من تاريخي إطلاقا، لولا اسم الزمالك الكبير لما صنعنا أسماءنا، من المستحيل أن أنسى فضل قميص الزمالك علي".
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تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
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