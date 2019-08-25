خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

تحرير:أحمد ثروت ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.

وواصل خبير اللوائح حديثه، قائلا: "مجلس الجبلاية أهمل هذا النزاع، لإرباك الكرة المصرية ووضعها في مأزق، لأنه عندما يتم إلغاء الهبوط يترتب عليه إلغاء نتيجة المسابقات كلها وإلغاء الدورى فى الموسم الماضى". وأضاف: "القضية رفعت منذ شهرين واتحاد الكرة لديه مستندات من الممكن أن يقدمها، ولا يتم الحكم فيها مثلما