برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

برشلونة

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.

وفي الشوط الثاني عاد جريزمان لمواصلة تألقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 50، وتبعه الشاب كارلس بيريز بالهدف الثالث في الدقيقة 56، ثم تمكن الظهير جوردي ألبا من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 60. واستطاع البديل أرتورو فيدال أن يضع بصمته في حفلة الأهداف، مسجلا الهدف الخامس للبلوجرانا، من جملة رائعة في