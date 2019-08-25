أستاذ تغيرات مناخية: حرائق الأمازون تؤثر على مصر (فيديو)

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

حرائق الأمازون

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، إن حرائق غابات الأمازون وسيبيريا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا زادت في عام 2019، كما فقدت جزيرة جرينلاند بالدنمارك أكثر من 160 مليار طن من الجليد، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاولة شرائها لوجود كثير من المعادن بها بعد ذوبان الجليد. وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحرائق في غابات الأمازون وحدها تجاوز 3 آلاف حريق.

وأشار إلى أنها أكبر مساحة خضراء على سطح الكرة الأرضية، كما تمد كوكب الأرض بـ25% من الأكسجين، وبالتالي فهناك مشكلة كبيرة تواجه العالم نتيجة الاحتباس الحراري الناتج عن الحرائق. ولفت إلى تعرض مصر خلال الأربع سنوات الماضية إلى تغير في المناخ، كما رأينا سيولا وأمطارًا، وهو ما لم يحدث في مثل هذه الأيام من