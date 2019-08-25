رياضة

باريس سان جيرمان يسحق تولوز برباعية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
تمكن باريس سان جيرمان، من تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه تولوز، بنتيجة 4- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. واستطاع فريق العاصمة الفرنسية بهذا الفوز أن يداوي جراح سقوطه في الجولة الماضية أمام ستاد رين، بهدفين مقابل هدف. وجاء أول أهداف باريس سان جيرمان عن طريق الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماتيو جونزالفيز الهدف الثالث في الدقيقة 55.
وعاد شوبو موتينج، للظهور مجددا بتسجيله الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 76، ثم اختتم البرازيلي ماركينيوس رباعية الفريق الباريسي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. وعانى باريس من إصابات عديدة ضربت صفوفه خلال اللقاء، بإصابة المهاجم الأورجوياني في الدقيقة 15، بعد شعوره بآلام شديدة في العضلة الخلفية
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كرة يد.. مصر تتأهل لدور الثمانية بالألعاب الإفريقية

واصل المنتخب الوطني للشباب انتصاراته بدورة الألعاب الإفريقية وتغلب على المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة اليد بنتيجة (32- 27)، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (17- 13)، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى التي يتواجد بها برصيد 6 نقاط، يليه المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد نقطتين، وزامبيا بدون أية نقاط، وسيلتقي المنتخب المصري مع رابع المجموعة الثانية منتخب نيجيريا يوم الإثنين المقبل.
برشلونة‎

برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
اتحاد-الكرة (2)

خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار ‎ (3)

نيمار يصدر بيانا بعد تبرئته من قضية الاعتداء الجنسي

أصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بيانا، عن قضية الاعتداء الجنسى التى تم تبرئته منها بعدما اتهمته عارضة الأزياء ناجيلة ترينداد منديس دى سوزا ، التي تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو، وزعمت أنّ الأحداث وقعت في مايو الماضي في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبرأت شرطة ساو باولو، النجم البرازيلي لعدم توافر الأدلة، حيث طلبت الشرطة الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق التي حدثت فيها الواقعة، ولكن لم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.
نيمار

نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.
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