باريس سان جيرمان يسحق تولوز برباعية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

باريس سان جيرمان

تمكن باريس سان جيرمان، من تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه تولوز، بنتيجة 4- 0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. واستطاع فريق العاصمة الفرنسية بهذا الفوز أن يداوي جراح سقوطه في الجولة الماضية أمام ستاد رين، بهدفين مقابل هدف. وجاء أول أهداف باريس سان جيرمان عن طريق الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماتيو جونزالفيز الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وعاد شوبو موتينج، للظهور مجددا بتسجيله الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 76، ثم اختتم البرازيلي ماركينيوس رباعية الفريق الباريسي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. وعانى باريس من إصابات عديدة ضربت صفوفه خلال اللقاء، بإصابة المهاجم الأورجوياني في الدقيقة 15، بعد شعوره بآلام شديدة في العضلة الخلفية