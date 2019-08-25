كرة يد.. مصر تتأهل لدور الثمانية بالألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

منتخب مصر

واصل المنتخب الوطني للشباب انتصاراته بدورة الألعاب الإفريقية وتغلب على المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة اليد بنتيجة (32- 27)، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (17- 13)، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى التي يتواجد بها برصيد 6 نقاط، يليه المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد نقطتين، وزامبيا بدون أية نقاط، وسيلتقي المنتخب المصري مع رابع المجموعة الثانية منتخب نيجيريا يوم الإثنين المقبل.

وستجمع مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية، المغرب ثاني المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية ثالث الثانية، وغينيا ثالث الأولى مع الجزائر ثاني الثانية، بينما سيلتقي منتخب زامبيا مع أنجولا متصدر المجموعة الثانية. وستقام مباريات نصف النهائي بدورة الألعاب الإفريقية يوم الأربعاء