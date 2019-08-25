رياضة

كرة يد.. مصر تتأهل لدور الثمانية بالألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
واصل المنتخب الوطني للشباب انتصاراته بدورة الألعاب الإفريقية وتغلب على المغرب في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات كرة اليد بنتيجة (32- 27)، بعدما انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (17- 13)، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى التي يتواجد بها برصيد 6 نقاط، يليه المغرب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد نقطتين، وزامبيا بدون أية نقاط، وسيلتقي المنتخب المصري مع رابع المجموعة الثانية منتخب نيجيريا يوم الإثنين المقبل.
وستجمع مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية، المغرب ثاني المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية ثالث الثانية، وغينيا ثالث الأولى مع الجزائر ثاني الثانية، بينما سيلتقي منتخب زامبيا مع أنجولا متصدر المجموعة الثانية. وستقام مباريات نصف النهائي بدورة الألعاب الإفريقية يوم الأربعاء
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باريس سان جيرمان يسحق تولوز برباعية

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برشلونة يستعيد توازنه في الليجا بخماسية في بيتيس

اكتسح فريق برشلونة ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5- 2 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. تقدم نبيل فقير لريال بيتيس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يستعيد الفريق الكتالوني توازنه ويسيطر على مجريات اللعب بشكل كامل، ويتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من إدارك التعادل في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1- 1.
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خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
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الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
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اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
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ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

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سعد سمير: «كريم نيدفيد أوروبي وزي حسام غالي»

كشف سعد سمير، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، عن موعد عودته للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما كال المديح لزميله كريم نيدفيد. وقال مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "أواصل حاليا أداء التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، وسأشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن، وأتمنى أن أكون جاهزًا للمشاركة في المباريات مع بداية الموسم الجديد".
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