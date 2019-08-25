جريمة

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بالطالبية

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
بالوعة الصرف
بالوعة الصرف
لقي طفل مصرعه، نتيجة سقوطه في بالوعة صرف صحي، مساء الأحد، في منطقة الطالبية. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل، 4 سنوات، في بالوعة صرف صحي أمام نادٍ رياضي في الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير الطفل سقط في البالوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ، من العثور على جثة الطفل، ويُجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جثة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

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سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
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حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

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طعن-بالسكين

كاميرا كافتريا تكشف تفاصيل جديدة بـ«مذبحة الحوامدية»

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النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
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1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
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عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

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