مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بالطالبية
تحرير:محمد الشاملي
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
بالوعة الصرف
لقي طفل مصرعه، نتيجة سقوطه في بالوعة صرف صحي، مساء الأحد، في منطقة الطالبية.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل، 4 سنوات،
في بالوعة صرف صحي أمام نادٍ رياضي في الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير الطفل سقط في البالوعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ، من العثور على جثة الطفل، ويُجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.