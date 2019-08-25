مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بالطالبية

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

بالوعة الصرف

لقي طفل مصرعه، نتيجة سقوطه في بالوعة صرف صحي، مساء الأحد، في منطقة الطالبية. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل، 4 سنوات، في بالوعة صرف صحي أمام نادٍ رياضي في الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير الطفل سقط في البالوعة.