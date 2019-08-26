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«الإعلاميين» تمنع تامر أمين من الظهور على الشاشة

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قررت النقابة أيضًا، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
وأضافت النقابة في قرارها، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضًا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة،
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نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، كما قررت، منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
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أستاذ تغيرات مناخية: حرائق الأمازون تؤثر على مصر (فيديو)

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قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

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ميركل للسيسي: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية . وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز التشاور السياسي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي.
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بعد قرار المنع.. محطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد»

«ريهام سعيد»، مسيرة حافلة بالكثير من المحطات الجدلية، آخرها الساعات الماضية عقب هجومها على صاحبات السمنة، الأمر الذى استدعى على الفور تدخل نقابة الإعلاميين على خط المواجهة مع الأخيرة، فقررت رسميا، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "صاحبات السمنة". ريهام سعيد هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في مايو 1975، شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.
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