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نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ ص
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، كما قررت، منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
وأضافت النقابة في قرارها، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضًا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة،
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تامر-امين (2)

«الإعلاميين» تمنع تامر أمين من الظهور على الشاشة

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قررت النقابة أيضًا، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
حراق-غابات-الامازون (1)

أستاذ تغيرات مناخية: حرائق الأمازون تؤثر على مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، إن حرائق غابات الأمازون وسيبيريا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا زادت في عام 2019، كما فقدت جزيرة جرينلاند بالدنمارك أكثر من 160 مليار طن من الجليد، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاولة شرائها لوجود كثير من المعادن بها بعد ذوبان الجليد. وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحرائق في غابات الأمازون وحدها تجاوز 3 آلاف حريق.
دواجن (2)

قبل كارثة الشتاء.. لماذا يسيطر الخوف على مربي الدواجن؟

شهران يفصلاننا عن أول دورة إنتاج من مزارع الدواجن التي تتزامن مع دخول فصل الشتاء فيما يخص تربية الدواجن، وتعد أول دورة للمربين مع حلول الشتاء بمثابة عنق زجاجة واختبار، إما أن ينجح المربي في دورته الأولى ومن ثم السير قدمًا نحو موسم شتاء ناجح، أو فشل في الدورة والعزوف عن استكمال باقي الموسم الشتوي، ويرجع الفشل إلى عدم القدرة على التدفئة، بخلاف عدم القدرة على مواجهة الأوبئة التي تقضي على أغلب الإنتاج في فصل الشتاء، وفي مقدمتها مرض إنفلونزا الطيور، الذي يتخوف المربون من عودته الشتاء المقبل أكثر شراسة من ذي قبل.
السيسي وأنجيلا ميركل

ميركل للسيسي: مصر ركيزة لاستقرار الشرق الأوسط

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية . وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز التشاور السياسي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي.
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تامر-امين (2)

«الإعلاميين» تمنع تامر أمين من الظهور على الشاشة

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قررت النقابة أيضًا، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
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قرار جديد بعد التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بصالون حلاقة

في أول رد فعل رسمي على واقعة قيام ستة شباب بالتعدي على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة مركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، بتشميع «الصالون» الذي شهد الواقعة، فضلًا عن قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، وهو ما جرى تنفيذه، فيما تم إحالة المتهمين الستة إلى سراي النيابة العامة تمهيدًا لبد التحقيقات معهم في الواقعة، والتي أثارت نوبة كبيرة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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جداول للمحامين الأجانب.. تعديل قانون المحاماة بقرار جمهوري

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت بعض التعديلات على أن يُنشأ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
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احتجز داخل شقة.. الحماية المدنية تنقذ طفلا يبلغ عامين

على غرار فيلم «حياة أو موت» للفنان عماد حمدي الذي بدأ بالاستغاثة الأشهر في مصر «من حكمدار العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن في دير النحاس، لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك لشرائه، الدواء فيه سم قاتل»، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، علق داخل إحدى الشقق بالقاهرة بعدما أغلقت والدته باب الشقة الخاص بها عليه، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من فتح باب الشقة، واستخراج الطفل بحالة صحية جيدة.
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