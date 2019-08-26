نقابة الإعلاميين تتقدم ببلاغ ضد تامر أمين

٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ ص

الإعلامي تامر أمين

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016، كما قررت، منعه من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

وأضافت النقابة في قرارها، أن ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة، وأيضًا بعد الاطلاع على جداول القيد بالنقابة، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد تامر أمين بجداول النقابة،