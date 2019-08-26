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غارات إسرائيلية على مواقع الجبهة الشعبية في لبنان

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح. أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة أمس الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
وأوضح نصر الله أن الطائرة المسيرة الأولى نظامية، وخاصة بالمهام الاستطلاعية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة لهدف في ضاحية بيروت الجنوبية، كان من المخطط أن تضربه الطائرة الثانية التي وصفها بـ"العسكرية الانتحارية".وأشار إلى أن الدرون الأول تم إسقاطه من قبل شبان محليين قاموا بقذفه بالحجارة،
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
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إعلان الطوارئ في السودان بعد مقتل 16 شخصًا ببورسودان

أعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورسودان، وذلك بعد نشوب اشتباكات قبلية، والتي تقول الشرطة، إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل حتى الآن. وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية بالتدخل لتأجيج الصراع، وعلى إثرها أرسلت الأجهزة الأمنية المزيد من التعزيزات إلى المنطقة وذلك بحسب موقع العربية.
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صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
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تدمير 6 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون على السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي من صعدة باتجاه جازان في السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات دون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.
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قصف-غزة.PNG2 (3)

طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
قصف-صواريخ

سقوط صواريخ من غزة على إسرائيل.. و«نصر الله» يتوعد الاحتلال

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في سماء غزة ناتجة عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ فلسطينية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة. من جهته، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة اليوم، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
مجلس الأمن

لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن

أعلن لبنان، اليوم الأحد، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل عقب اختراقها السيادة اللبنانية، وسقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعطى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، بحسب بيان. كان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت- الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة في أضرار مادية.
طائرة-اسرائيلية

طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان.. وتنفيذ غارات وهمية

تحلق طائرة استطلاع إسرائيلية بكثافة في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأحد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما أوردت وكالة "روسيا اليوم"، نبأ عاجل، يقول إن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية. ووقع انفجار في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس". وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت.
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