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بيان سعودي إمارتي: مستمرين بالتصدي لانقلاب الحوثي

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص
الحوثيين - صورة أرشيفية
الحوثيين - صورة أرشيفية
أصدرت كلا من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً، أكدا استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة. وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات، أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرين إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن، بحسب موقع العربية.
وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك. وجاء نص البيان كالتالي: تابعت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة (عدن) بتاريخ
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قصف-صواريخ

غارات إسرائيلية على مواقع الجبهة الشعبية في لبنان

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مواقع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" في قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، ولم ترد أنباء حتى الساعة عن وقوع إصابات في الأرواح. أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، انتهاء الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان، متوعدا بإسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة أمس الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت: "ما حصل خطير جدا.. ولا يجب تسخيف الموضوع".
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
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إعلان الطوارئ في السودان بعد مقتل 16 شخصًا ببورسودان

أعلن مجلس السيادة في السودان رسميًا، مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بورسودان، وذلك بعد نشوب اشتباكات قبلية، والتي تقول الشرطة، إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل حتى الآن. وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تم إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية. ورصدت الأجهزة الأمنية، استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية بالتدخل لتأجيج الصراع، وعلى إثرها أرسلت الأجهزة الأمنية المزيد من التعزيزات إلى المنطقة وذلك بحسب موقع العربية.
القصف-بالصواريخ

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
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البشير

البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
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تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
وزير الطاقة السعودي

تفاصيل استهداف الحوثيين حقل نفط في السعودية

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تفاصيل استهداف الحوثيين لإحدى وحدات معمل الغاز الخاص بحقل الشيبة البترولي عبر طائرات "درون"، ما أسفر عن أضرار محدودة لم تؤثر على إنتاج وصادرات المملكة من النفط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن "الفالح"، إن الحوثيين استهدفوا إحدى وحدات المعمل عند تمام الساعة 6:20 صباحا حسب التوقيت المحلي للسعودية بطائرات مسيرة مفخخة، ما أسفر عن حريق تمت السيطرة عليه، مشيرا إلى أن "الهجوم أسفر عن أضرار محدودة، ولم ينتج عنه إصابات بشرية، كما أن إنتاج المملكة وتصديرها من النفط لم يتأثرا بالعمل الإرهابي".
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بعد أحداث عدن.. لقاء العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال التليفزيون السعودي إن العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يتباحثان الوضع في اليمن، في إطار جولة يقوم بها الأخير إلى السعودية. ويأتي الاجتماع، الذي عقد في مكة، على خلفية التطورات التي تشهدها اليمن على مدار الأيام القليلة الأخيرة، والأحداث التي شهدتها مدينة عدن من صراعات بين قوى تدعمها السعودية وأخرى تدعمها الإمارات.
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