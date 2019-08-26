بيان سعودي إمارتي: مستمرين بالتصدي لانقلاب الحوثي

تحرير:وكالات ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص

الحوثيين - صورة أرشيفية

أصدرت كلا من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً، أكدا استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، كما استنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة. وذكر البيان المشترك بين السعودية والإمارات، أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرين إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي، كما سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن، بحسب موقع العربية.

وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك. وجاء نص البيان كالتالي: تابعت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة (عدن) بتاريخ