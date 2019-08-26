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التخطيط: 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية". وأشارت "السعيد" إلى أن خطة العام المالي الحالي تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، إذ تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظيت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 2019- 2020 لقطاع الشؤون الاجتماعية، إذ تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام، و76.1 مليون جنيه للمديريات.  وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي
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فلوس (2)

هكذا يؤثر خفض سعر الفائدة على خدمة الدين العام لمصر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2019، وهو ما يساهم في خفض فاتورة مدفوعات فوائد الديون في الموازنة العامة للدولة، والتى شهدت زيادة بنسبة 6.7% خلال العام المالي الحالي 2019-2020 لتسجل نحو 569.1 مليار جنيه، فى مقابل نحو 533.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 437.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق 2017-2018، ليظل الإنفاق على فوائد الدين أكبر أبواب الموازنة ببنود الإنفاق الحكومي على الإطلاق للعام الثالث على التوالي.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.52 جنيه، ونحو 16.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري،وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الكويت الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك المشرق ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1527 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

هل تعيد مبادرة البنك المركزي السوق العقارية للحياة؟

يسيطر الركود على السوق العقارية خلال الفترة الحالية، رغم موسم الصيف وعودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء إجازاتهم وانتهاء الامتحانات، إلا أن كل هذا لم يحرك ساكنًا، وواصلت الشركات العقارية محاولاتها في تصريف منتجاتها، إما من خلال إلغاء مقدمات الحجز والفوائد البنكية أو زيادة فترات السداد لتصل لـ10 سنوات.. الأمر الذي تداركته الحكومة وأعلنت عن طرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل، بإجمالي 50 مليار جنيه، وبفائدة قد تكون 10%.. فهل تنعش المبادرة المنتظرة السوق؟ أم يظل الوضع على ما هو عليه؟
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مشروعات-صغيرة (2)

قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

11.4 % نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك

كشفت نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018، عن تصدر البنوك نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 10.2%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 8.3%، موضحة الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارات بتلك القطاعات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
بورصة (2)

البداية بفوري| هل تنعش شركات التكنولوجيا البورصة؟

تستعد عدد من شركات التكنولوجيا المالية لطرح أسهمها في البورصة المصرية، ومنها شركتي «فوري» والتي بدأ التداول عليها أمس، الأحد، و«إي فاينانس» المملوكة للدولة، حيث سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية الفترة المقبلة. وكان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو طرح أسهم ما لا يقل عن 4 شركات من القطاع العام في البورصة، حيث بدأت الحكومة في مارس الماضي، برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه.
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