التخطيط: 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية". وأشارت "السعيد" إلى أن خطة العام المالي الحالي تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، إذ تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظيت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 2019- 2020 لقطاع الشؤون الاجتماعية، إذ تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام، و76.1 مليون جنيه للمديريات. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي