جريمة

«رشوة المطار وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الإثنين

3 عاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي طلبوا وتقاضوا رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع «فضة» دون دفع المستحقات المالية وعرضها على مصلحة الدمغة والموازين
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
محاكمة- أرشيفية
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة 5 متهمين، بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع (فضة) من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، أجلت القضية بالجلسة الماضية، لطلب تاجر بضائع التصالح مع الجمارك.
كشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتيهما وتهريب بضائع
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ازاله-تعديات-الاراضى

رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حشيش

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
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«اقتحام قسم التبين وحكم الطالبية» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة والمتداولة إعلاميًا، يتقدمها فى سياق جرائم الإرهاب إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
المخرج خالد مرعى

حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
المستشار شعبان الشامي (1)

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم «لجان المقاومة»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وقضت بإعدام 6 متهمين بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وتضمن الحكم معاقبة 41 متهمًا بالمؤبد، من بينهم 13 متهما حضوريا و28 غيابيا، وحبس متهم حدث 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم لوفاته، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة 14 متهمًا.
المستشار-شعبان-الشامى

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
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