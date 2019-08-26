«رشوة المطار وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الإثنين

3 عاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي طلبوا وتقاضوا رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع «فضة» دون دفع المستحقات المالية وعرضها على مصلحة الدمغة والموازين

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

محاكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة 5 متهمين، بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع (فضة) من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، أجلت القضية بالجلسة الماضية، لطلب تاجر بضائع التصالح مع الجمارك.

كشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتيهما وتهريب بضائع