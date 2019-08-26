«رشوة المطار وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الإثنين
3 عاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي طلبوا وتقاضوا رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع «فضة» دون دفع المستحقات المالية وعرضها على مصلحة الدمغة والموازين
تحرير:سماح عوض الله
٢٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
محاكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، محاكمة 5 متهمين، بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع (فضة) من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، أجلت القضية بالجلسة الماضية، لطلب تاجر بضائع التصالح مع الجمارك.
كشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتيهما وتهريب بضائع
كشفت تحقيقات محمود حجاب، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتيهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.
أحداث ماسبيرو
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت أحداثها في مطلع يوليو من عام 2013، وأسندت النيابة العامة للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.
وسبق أن قضت محكمة بدائرة مغايرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين في القضية غيابيا، وبعد ضبط المتهمين المشار إليهما تمت إعادة محاكمتهما من جديد، لتمكينهما من حق الدفاع أمام المحكمة.
علا القرضاوي
تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس علا القرضاوي، على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويلها»، وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها، بالاشتراك مع آخرين، بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، إلا أنه تمت إحالتها للتحقيق على ذمة القضية الجديدة.
رئيس حي مصر القديمة
تنظر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر "وسيط"، لتورطهما في تلقي رشوة (2 مليون جنيه) من أحد المقاولين، مقابل استغلال الأول مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حي مصر القديمة "م. ح" وأحد الوسطاء، في أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحى، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.